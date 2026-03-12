Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИВЧАРЕНКО: «Для Динамо матчи против Оболони всегда трудные»
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 04:23 | Обновлено 12 марта 2026, 04:29
46
0

Защитник Динамо восстановился и готовится к следующей игре

ФК Динамо. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко рассказал о подготовке команды к следующему матчу УПЛ против столичной «Оболони»:

– Вы отсутствовали в прошлом матче с «Полесьем», как ваше здоровье, полностью ли уже восстановились?

– Спасибо, к счастью, выздоровел, чувствую себя хорошо, поэтому буду готовиться к следующей игре.

– Наблюдать из дома за игрой с «Полесьем» было сложнее?

– Да, считаю, это был самый нервный матч. Когда смотрел его по телевизору, ощущал очень много эмоций.

– Насколько важна была эта победа для команды и атмосферы внутри коллектива?

– «Полесье» – соперник, который сейчас находится выше нас в турнирной таблице, поэтому, конечно, это было принципиальное противостояние за важные три очка, поэтому главное, что мы победили.

– Будет ли у вас особое настроение на киевское дерби с «Оболонью»?

– Для нас это обычная игра чемпионата Украины, за победу в ней также дают три очка, поэтому готовимся в привычном режиме.

– «Оболонь» обычно достаточно непримирима, насколько тяжелую игру ожидаете в пятницу?

– Да, с ними игры даются очень тяжело, это более оборонительная команда. Будем стараться забивать и побеждать.

– В первом круге матч получился достаточно драматичным и завершился ничьей 2:2, вспоминали ли его?

– Это уже история. После того поединка сыграно уже много матчей. Самая важная игра следующая – которая будет в пятницу, поэтому готовимся к ней.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Константин Вивчаренко Полесье - Динамо Динамо - Оболонь Оболонь Киев Полесье Житомир
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
