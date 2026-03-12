ФОТО. Сколько стоят часы топ-тренеров АПЛ: выбор Гвардиолы впечатляет

В социальных сетях активно обсуждают подборку дорогих часов, которые носят известные тренеры английской Премьер-лиги.

Самые дорогие часы у главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Испанец носит эксклюзивный Richard Mille RM27-02 Tourbillon Rafael Nadal, стоимость которого оценивается примерно в 1,3 миллиона евро.

Наставник «Арсенала» Микель Артета предпочитает Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II стоимостью около 10 тысяч евро.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик носит Richard Mille RM011 Black Phantom примерно за 300 тысяч евро.

Также в подборке: Арне Слот («Ливерпуль») – Rolex Datejust, около 12 тысяч евро; Марку Силва («Фулхэм») – Cvstos Challenge Chrono II, около 10 тысяч евро; Унаи Эмери («Астон Вилла») – TAG Heuer Formula 1 Quartz Chronograph, около 3 тысяч евро.