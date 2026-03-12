Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 марта 2026, 00:29
ФОТО. Сколько стоят часы топ-тренеров АПЛ: выбор Гвардиолы впечатляет

Сколько стоят аксессуары Гвардиолы, Артеты и других тренеров АПЛ

ФОТО. Сколько стоят часы топ-тренеров АПЛ: выбор Гвардиолы впечатляет
Instagram. Пеп Гвардиола

В социальных сетях активно обсуждают подборку дорогих часов, которые носят известные тренеры английской Премьер-лиги.

Самые дорогие часы у главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Испанец носит эксклюзивный Richard Mille RM27-02 Tourbillon Rafael Nadal, стоимость которого оценивается примерно в 1,3 миллиона евро.

Наставник «Арсенала» Микель Артета предпочитает Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II стоимостью около 10 тысяч евро.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик носит Richard Mille RM011 Black Phantom примерно за 300 тысяч евро.

Также в подборке: Арне Слот («Ливерпуль») – Rolex Datejust, около 12 тысяч евро; Марку Силва («Фулхэм») – Cvstos Challenge Chrono II, около 10 тысяч евро; Унаи Эмери («Астон Вилла») – TAG Heuer Formula 1 Quartz Chronograph, около 3 тысяч евро.

фото Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Микель Артета Арсенал Лондон Арне Слот Ливерпуль Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Марку Силва Фулхэм Унаи Эмери Астон Вилла
Максим Лапченко
AVTO
годинник за 100 грн покаже той самий час. 
Але то примхи. Це норм хто має такі кошти
