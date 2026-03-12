Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду легионера Динамо
Украина. Премьер лига
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подтвердил аренду легионера Динамо

Самба Диалло будет выступать за «Рух»

ФК Динамо Киев.

Львовский Рух официально объявило о подписании сенегальского легионера Самбы Диалло, контракт которого принадлежит киевскому Динамо.

По официальной информации, Самба будет выступать за львовский клуб по правам аренды. Соглашение между клубами рассчитано до завершения нынешнего сезона УПЛ

В прошлом сезоне Диалло играл за израильский «Хапоэль» (Иерусалим). Самба ездил с Динамо на учебно-тренировочное собрание в Турцию, но не смог закрепиться в команде Игоря Костюка.

В нынешнем сезоне Рух занимает 13-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.

Самба Диалло Рух Львов Украинская Премьер-лига аренда игрока Динамо Киев чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
Комментарии 0
