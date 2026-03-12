25-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Челси.

Кварацхелия забил на 86-й и 90+4-й минуте, установив окончательный счет в поединке – 5:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хвича начал встречу на скамейке для запасных и появился на поле лишь на 62-й. Помимо двух мячей, грузин также успел отдать ассист на Витинью.

В текущем сезоне главного еврокубка у Хвичи Кварацхелии уже шесть голов, а также две голевые передачи.

Ответный матч между Челси и ПСЖ состоится 17 марта на Стэмфорд Бридж в Лондоне.

❗️ ВИДЕО. Хвича шедевральным дублем установил итоговый счет матча ПСЖ – Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine