Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Хвича шедевральным дублем установил итоговый счет матча ПСЖ – Челси
Лига чемпионов
12 марта 2026, 00:22 | Обновлено 12 марта 2026, 01:51
Кварацхелия дважды забил в ворота пенсионеров – парижане выиграли матч 1/8 финала ЛЧ 5:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

25-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Челси.

Кварацхелия забил на 86-й и 90+4-й минуте, установив окончательный счет в поединке – 5:2.

Хвича начал встречу на скамейке для запасных и появился на поле лишь на 62-й. Помимо двух мячей, грузин также успел отдать ассист на Витинью.

В текущем сезоне главного еврокубка у Хвичи Кварацхелии уже шесть голов, а также две голевые передачи.

Ответный матч между Челси и ПСЖ состоится 17 марта на Стэмфорд Бридж в Лондоне.

По теме:
ГВАРДИОЛА: «Качество нашей игры было не настолько плохим»
«У нас почти никто не верил»: Арбелоа раскрыл, как сломал план Гвардиолы
ФОТО. Вратарь Реала удивил поступком после матча Лиги чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
