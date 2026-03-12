ВИДЕО. Хвича шедевральным дублем установил итоговый счет матча ПСЖ – Челси
Кварацхелия дважды забил в ворота пенсионеров – парижане выиграли матч 1/8 финала ЛЧ 5:2
25-летний грузинский вингер Хвича Кварацхелия оформил дубль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Челси.
Кварацхелия забил на 86-й и 90+4-й минуте, установив окончательный счет в поединке – 5:2.
Хвича начал встречу на скамейке для запасных и появился на поле лишь на 62-й. Помимо двух мячей, грузин также успел отдать ассист на Витинью.
В текущем сезоне главного еврокубка у Хвичи Кварацхелии уже шесть голов, а также две голевые передачи.
Ответный матч между Челси и ПСЖ состоится 17 марта на Стэмфорд Бридж в Лондоне.
