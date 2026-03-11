ФОТО. Легенда футбола впервые показал новорожденного ребенка
У Дани Алвеса пополнение в семье
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес поделился радостной новостью в социальных сетях.
Бразильский футболист опубликовал в своем Instagram трогательное фото вместе с возлюбленной Жоаной Санс и новорожденным ребенком. На снимке пара держит младенца на руках, а лицо малыша прикрыто белым сердцем.
В подписи к публикации Алвес написал эмоциональное послание о любви, вере и семье. Он отметил, что настоящая сила любви проявляется в способности прощать и поддерживать друг друга при любых обстоятельствах.
Футболист также подчеркнул, что любовь, вера и семья остаются главными ценностями в его жизни.
Пост быстро набрал тысячи лайков и комментариев, а фанаты начали активно поздравлять пару с пополнением в семье.
Напомним, что Дани Алвес считается одним из самых титулованных игроков в истории футбола и в разные годы выступал за «Барселону», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».
