11 марта 2026, 23:24 | Обновлено 12 марта 2026, 00:12
ФОТО. Легенда футбола впервые показал новорожденного ребенка

У Дани Алвеса пополнение в семье

ФОТО. Легенда футбола впервые показал новорожденного ребенка
Instagram. Дани Алвес и Жоана Санс

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес поделился радостной новостью в социальных сетях.

Бразильский футболист опубликовал в своем Instagram трогательное фото вместе с возлюбленной Жоаной Санс и новорожденным ребенком. На снимке пара держит младенца на руках, а лицо малыша прикрыто белым сердцем.

В подписи к публикации Алвес написал эмоциональное послание о любви, вере и семье. Он отметил, что настоящая сила любви проявляется в способности прощать и поддерживать друг друга при любых обстоятельствах.

Футболист также подчеркнул, что любовь, вера и семья остаются главными ценностями в его жизни.

Пост быстро набрал тысячи лайков и комментариев, а фанаты начали активно поздравлять пару с пополнением в семье.

Напомним, что Дани Алвес считается одним из самых титулованных игроков в истории футбола и в разные годы выступал за «Барселону», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

фото Дани Алвес lifestyle рождение ребенка Барселона Ювентус ПСЖ
Максим Лапченко Источник: Instagram
