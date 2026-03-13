Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб

Диалло перешел в «Рух»

Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб
ФК Динамо. Самба Диалло

Стало известно, почему под само закрытие трансферного окна в УПЛ «Динамо» отдало в «Рух» Самбу Диалло на правах аренды

По информации источника, Самба Диалло и его окружение были недовольны отношением клуба к футболисту. Сообщается, что игрок не до конца понимал свою ситуацию в команде и не знал, получит ли игровую практику.

Отмечается, что главный тренер Игорь Костюк якобы говорил вингеру, что окончательное решение о его будущем будет принято позже, и давал понять, что еще может рассчитывать на него.

Впрочем, только недавно Диалло узнал, что его не включили в заявку «Динамо» Киев на матчи Украинской Премьер-лиги. По словам источника, об этом футболисту сообщил один из сотрудников клуба.

