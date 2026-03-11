Известны составы на суперматч Реал – Манчестер Сити. Где Лунин?

В среду, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором Реал Мадрид на своем поле примет Манчестер Сити.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с сильнейшим в паре Аталанта – Бавария.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вратарь Андрей Лунин останется в запасе «бланкос».

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Менди, Хёйсен, Вальверде, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Гюлер, Питарч, Диас.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Диаш, Гехи, О'Райли, Хусанов, Силва, Родри, Доку, Савио, Семеньо, Холанд.