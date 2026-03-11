Элина Свитолина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 12 марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1/8 финала украинка встретится с Катериной Синяковой (Чехия, WTA 44). Поединок состоится третьим запуском на корте №2 после игры Медведев – Микельсен. Ориентировочное время начала матча – 00:05 по Киеву.
Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 4:0 в пользу Элины.
Победительница поединка в четвертьфинале встретится либо с Каролиной Муховой, либо с Игой Свентек.
