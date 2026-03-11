Юльманд и Артета назвали составы на матч Лиги чемпионов Байер – Арсенал
Первый поединок 1/8 финала между фармацевтами и канонирами начнется 11 марта в 19:45
11 марта Байер и Арсенал проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Перед стартом поединка наставники команд – Каспер Юльманд и Микель Артета соответстенно – назвали стартовые составы своих подопечных.
Оба коллектива сыграют с одним центральным форвардом. В атаке у фармацевтов выйдет Кристиан Кофане, а в нападении у канониров сыграет Виктор Дьокереш.
Встреча Байера и Арсенала начнется в 19:45 по Киеву на стадионе Бай-Арена в городе Леверкузен.
Стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
