Юльманд и Артета назвали составы на матч Лиги чемпионов Байер – Арсенал

11 марта Байер и Арсенал проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Перед стартом поединка наставники команд – Каспер Юльманд и Микель Артета соответстенно – назвали стартовые составы своих подопечных.

Оба коллектива сыграют с одним центральным форвардом. В атаке у фармацевтов выйдет Кристиан Кофане, а в нападении у канониров сыграет Виктор Дьокереш.

Встреча Байера и Арсенала начнется в 19:45 по Киеву на стадионе Бай-Арена в городе Леверкузен.

Стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов