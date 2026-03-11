Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юльманд и Артета назвали составы на матч Лиги чемпионов Байер – Арсенал
Лига чемпионов
11 марта 2026, 18:57 | Обновлено 11 марта 2026, 19:28
Юльманд и Артета назвали составы на матч Лиги чемпионов Байер – Арсенал

Первый поединок 1/8 финала между фармацевтами и канонирами начнется 11 марта в 19:45

Юльманд и Артета назвали составы на матч Лиги чемпионов Байер – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта Байер и Арсенал проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Перед стартом поединка наставники команд – Каспер Юльманд и Микель Артета соответстенно – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба коллектива сыграют с одним центральным форвардом. В атаке у фармацевтов выйдет Кристиан Кофане, а в нападении у канониров сыграет Виктор Дьокереш.

Встреча Байера и Арсенала начнется в 19:45 по Киеву на стадионе Бай-Арена в городе Леверкузен.

Стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
