Йожеф Сабо объяснил Забарному, почему он мало играет за ПСЖ
Тренер назвал причину
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему украинские легионеры, в частности Георгий Судаков и Илья Забарный, не всегда получают регулярную игровую практику в европейских клубах.
«Наши футболисты не очень подходят для европейских топ-команд, им трудно, у них не то мастерство. Одну или несколько игр могут сыграть, но в течение сезона не вытягивают этот уровень интенсивности. Из-за этого тренеры оставляют их в запасе», – отметил Сабо.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
