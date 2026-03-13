Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо объяснил Забарному, почему он мало играет за ПСЖ
Франция
13 марта 2026, 05:02 |
123
0

Йожеф Сабо объяснил Забарному, почему он мало играет за ПСЖ

Тренер назвал причину

13 марта 2026, 05:02 |
123
0
Йожеф Сабо объяснил Забарному, почему он мало играет за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему украинские легионеры, в частности Георгий Судаков и Илья Забарный, не всегда получают регулярную игровую практику в европейских клубах.

«Наши футболисты не очень подходят для европейских топ-команд, им трудно, у них не то мастерство. Одну или несколько игр могут сыграть, но в течение сезона не вытягивают этот уровень интенсивности. Из-за этого тренеры оставляют их в запасе», – отметил Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
Звезду ПСЖ заметили с известной рэпершей: в сети заговорили о новом романе
Суперкомпьютер вынес вердикт: кто станет победителем Лиги чемпионов 2026?
Романтика в Париже. Жена Забарного показала свидание с футболистом ПСЖ
Йожеф Сабо Илья Забарный Георгий Судаков Бенфика ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
Футбол | 12 марта 2026, 07:39 8
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ

В игроке заинтересованы клубы АПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12 марта 2026, 06:57 15
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал

Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Футбол | 12.03.2026, 08:33
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха
Футбол | 12.03.2026, 21:36
ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха
ВИДЕО. Шедевр! Как Изаки Силва забил гол бисиклетой в матче ЛК против Леха
ТУРАН: «Надо забыть про победу. Я играл, когда Барселона одолела ПСЖ 6:1»
Футбол | 13.03.2026, 02:47
ТУРАН: «Надо забыть про победу. Я играл, когда Барселона одолела ПСЖ 6:1»
ТУРАН: «Надо забыть про победу. Я играл, когда Барселона одолела ПСЖ 6:1»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 50
Футбол
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем