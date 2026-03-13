Йожеф Сабо объяснил Забарному, почему он мало играет за ПСЖ

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему украинские легионеры, в частности Георгий Судаков и Илья Забарный, не всегда получают регулярную игровую практику в европейских клубах.

«Наши футболисты не очень подходят для европейских топ-команд, им трудно, у них не то мастерство. Одну или несколько игр могут сыграть, но в течение сезона не вытягивают этот уровень интенсивности. Из-за этого тренеры оставляют их в запасе», – отметил Сабо.

