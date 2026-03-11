ОФИЦИАЛЬНО. В Кудровку перешел центрбек из Нью-Йорк Ред Буллз

Клуб украинской Премьер-лиги «Кудровка» в концовке работы зимнего трансферного окна усилил состав 20-летним центрбеком североамериканского «Нью-Йорк Ред Буллз» Джаиром Коллахуазо.

Легионер уже внесен в заявку «Кудровки» на текущий сезон на официальном сайте УПЛ и будет выступать за свою новую команду под 55-м игровым номером.

Подробности перехода Коллахуазо и сроки его контракта с «Кудровкой» пока остаются неизвестными, так как клуб пока не успел отрапортовать о сделке.

Джаир Коллахуазо является игроком сборной Эквадора U-20 (2 матча, 1 гол), а на клубном уровне два последних года провел в «Нью-Йорк Ред Буллз», где выступал за резервную команду, и по итогам сезона-2025 стал чемпионом лиги MLS Next Pro, где преимущественно выступают дублеры команд-участниц MLS.

Также сегодня стало известно, что «Кудровка» оформила трансфер 19-летнего нигерийского опорного полузащитника Виктора Адеойе.