Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В Кудровку перешел центрбек из Нью-Йорк Ред Буллз
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 17:52 |
413
0

ОФИЦИАЛЬНО. В Кудровку перешел центрбек из Нью-Йорк Ред Буллз

20-летний эквадорец Джаир Коллахуазо перебирается из США в Украину

11 марта 2026, 17:52 |
413
0
ОФИЦИАЛЬНО. В Кудровку перешел центрбек из Нью-Йорк Ред Буллз
instagram.com/jair_collahuazo

Клуб украинской Премьер-лиги «Кудровка» в концовке работы зимнего трансферного окна усилил состав 20-летним центрбеком североамериканского «Нью-Йорк Ред Буллз» Джаиром Коллахуазо.

Легионер уже внесен в заявку «Кудровки» на текущий сезон на официальном сайте УПЛ и будет выступать за свою новую команду под 55-м игровым номером.

Подробности перехода Коллахуазо и сроки его контракта с «Кудровкой» пока остаются неизвестными, так как клуб пока не успел отрапортовать о сделке.

Джаир Коллахуазо является игроком сборной Эквадора U-20 (2 матча, 1 гол), а на клубном уровне два последних года провел в «Нью-Йорк Ред Буллз», где выступал за резервную команду, и по итогам сезона-2025 стал чемпионом лиги MLS Next Pro, где преимущественно выступают дублеры команд-участниц MLS.

Также сегодня стало известно, что «Кудровка» оформила трансфер 19-летнего нигерийского опорного полузащитника Виктора Адеойе.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала 19-летнего опорника из Африки
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход украинского полузащитника в Карпаты
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо подписал контракт с другим клубом УПЛ
Кудровка Нью-Йорк Ред Буллз трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – молодая команда, но его опыт в еврокубках несопоставим с Лехом
Футбол | 11 марта 2026, 13:35 40
Шахтер – молодая команда, но его опыт в еврокубках несопоставим с Лехом
Шахтер – молодая команда, но его опыт в еврокубках несопоставим с Лехом

Откровенно говоря, подопечные Арды Турана должны проходить поляков, иначе это будет сенсация

Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Бокс | 11 марта 2026, 09:31 6
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере

Украинец стремится к трилогии с Тайсоном Фьюри

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Футбол | 11.03.2026, 08:51
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Футбол | 10.03.2026, 19:55
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Байер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2026, 15:06
Байер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Байер – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 82
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
10.03.2026, 06:23 6
Футбол
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Определен лучший теннисист за всю историю
Определен лучший теннисист за всю историю
10.03.2026, 08:55 4
Теннис
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 84
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем