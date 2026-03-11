Коуч Тоттенхэм заговорил об отставке: «Нам нужно сохранять спокойствие»

Главный тренер Тоттенхэма Игор Тудор рассказал, боится ли увольнения с должности главного тренера «шпор». Коуч заявил, что лучше меньше говорить.

«Это не обо мне. Нам нужно сохранять покой. Меньше говорить. Лучше меньше говорить. Сейчас не пора пытаться давать большие объяснения», – сказал Тудор.

Тоттенхэм проиграл все 4 матча после назначения Тудора на должность главного тренера «шпор». В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «шпоры» разгромно проиграли Атлетико (2:5).