Названа главная задача Динамо в сезоне: киевляне сильнее всех

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что Динамо должно бросить все силы на завоевание Кубка Украины, через который выйти в Лигу Европы.

«Динамо обязано выигрывать Кубок Украины. Кадрово киевляне сильнее всех, кто остался. А вот в чемпионате будет сложнее. Если смотреть прагматично, то Кубок Украины – ключевое задание на сезон».

«Это и трофей, и выход в Лигу Европы. А вот чемпионат превращается в другорядный турнир», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что перед наставником Игорем Костюком поставили задачу завоевать Кубок Украины и финишировать в топ-3 УПЛ.

В полуфинал Кубка уже вышли Динамо, Металлист 1925 и Буковина.