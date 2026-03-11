Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа главная задача Динамо в сезоне: киевляне сильнее всех
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 17:59 | Обновлено 11 марта 2026, 18:13
763
0

Названа главная задача Динамо в сезоне: киевляне сильнее всех

Вацко уверен, что киевляне должны брать Кубок Украины

11 марта 2026, 17:59 | Обновлено 11 марта 2026, 18:13
763
0
Названа главная задача Динамо в сезоне: киевляне сильнее всех
ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что Динамо должно бросить все силы на завоевание Кубка Украины, через который выйти в Лигу Европы.

«Динамо обязано выигрывать Кубок Украины. Кадрово киевляне сильнее всех, кто остался. А вот в чемпионате будет сложнее. Если смотреть прагматично, то Кубок Украины – ключевое задание на сезон».

«Это и трофей, и выход в Лигу Европы. А вот чемпионат превращается в другорядный турнир», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что перед наставником Игорем Костюком поставили задачу завоевать Кубок Украины и финишировать в топ-3 УПЛ.

В полуфинал Кубка уже вышли Динамо, Металлист 1925 и Буковина.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход украинского полузащитника в Карпаты
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо подписал контракт с другим клубом УПЛ
«Прямо у него на глазах». Полесье проанализировало пленки УАФ
Динамо Киев Виктор Вацко Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Футбол | 10 марта 2026, 19:55 37
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара

Переговоры арбитров в матче Полесья и Динамо

Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Теннис | 11 марта 2026, 00:35 0
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала

Жасмин Паолини потерпела поражение от Талии Гибсон в четвертом раунде тысячника

Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Бокс | 11.03.2026, 09:31
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Высокооплачиваемый легионер отказался возвращаться в чемпионат Украины
Футбол | 11.03.2026, 16:06
Высокооплачиваемый легионер отказался возвращаться в чемпионат Украины
Высокооплачиваемый легионер отказался возвращаться в чемпионат Украины
ПСЖ – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2026, 13:11
ПСЖ – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
10.03.2026, 09:37 3
Футбол
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
10.03.2026, 11:03 31
Футбол
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 14
Теннис
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем