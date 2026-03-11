Названа главная задача Динамо в сезоне: киевляне сильнее всех
Вацко уверен, что киевляне должны брать Кубок Украины
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко уверен, что Динамо должно бросить все силы на завоевание Кубка Украины, через который выйти в Лигу Европы.
«Динамо обязано выигрывать Кубок Украины. Кадрово киевляне сильнее всех, кто остался. А вот в чемпионате будет сложнее. Если смотреть прагматично, то Кубок Украины – ключевое задание на сезон».
«Это и трофей, и выход в Лигу Европы. А вот чемпионат превращается в другорядный турнир», – сказал Вацко.
Ранее сообщалось, что перед наставником Игорем Костюком поставили задачу завоевать Кубок Украины и финишировать в топ-3 УПЛ.
В полуфинал Кубка уже вышли Динамо, Металлист 1925 и Буковина.
