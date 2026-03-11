ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ отдал полузащитника в клуб-сенсацию Кубка Украины
Владислав Шаповал стал игроком ФК «Чернигов»
Дебютант Украинской Премьер-лиги ФК Кудровка официально объявил об уходе украинского полузащитника Владислава Шаповала. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Желаем Владиславу продемонстрировать свои лучшие способности и вернуться сильнее», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, ФК «Кудровка» заключил соглашение с ФК «Чернигов» по аренде 30-летнего защитника. Срок контракта – до конца нынешнего сезона.
В текущем чемпионате Украинской Премьер-лиги за черниговскую команду Владислав Шаповал сыграл 7 поединков, в которых забил 2 гола.
Уже 17 марта ФК Чернигов сыграет матч 1/4 финала Кубка Украины, где будет соревноваться за путевку в полуфинал соревнований с ФК Феникс-Мариуполь.
