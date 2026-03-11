Министр спорта Ирана: «Они убили нашего лидера и тысячи наших граждан»

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная Ирана не будет участвовать в чемпионате мира 2026 года в США из-за войны на Ближнем Востоке.

По данным иранских властей, с 28 февраля США и Израиль проводят авиаудары по Ирану, во время которых был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Страна также подвергалась атакам прошлым летом.

Ахмад Доньямали в интервью агентству DPA рассказал: «С того момента, как этот коррумпированный правительство убило нашего лидера, у нас нет условий для участия в чемпионате мира. Из-за злонамеренных действий против Ирана мы были вынуждены вести две войны за 8–9 месяцев, и тысячи наших соотечественников погибли. Поэтому мы не можем участвовать в ЧМ при таких обстоятельствах».

Иран уже квалифицировался на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 18 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Ирана должна была сыграть три матча группового этапа против Бельгии, Египта и Новой Зеландии в американских городах – первые два в Инглвуде (Калифорния) и третий – в Сиэтле.

Президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж также намекнул на возможный бойкот после последних событий с женской национальной сборной на Кубке Азии в Австралии. Шесть игроков решили остаться в Австралии после получения гуманитарных виз от правительства. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что предложит такие визы, если Австралия их не выдаст.

Мехди Тадж: «Какой разумный человек отправит национальную сборную в США, если чемпионат мира будет настолько политическим, как это было в Австралии?»

Президент FIFA Джанни Инфантино в Instagram сообщил, что во время встречи во вторник, 10 марта, Трамп сказал ему, что сборная Ирана «конечно, может участвовать в турнире в США», несмотря на войну.