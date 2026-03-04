Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снимется ли сборная Ирана с чемпионата мира 2026? Стали известны детали
Чемпионат мира
04 марта 2026, 01:59 | Обновлено 04 марта 2026, 02:10
Снимется ли сборная Ирана с чемпионата мира 2026? Стали известны детали

На вопрос ответил глава иранской федерации футбола Мехди Тадж

Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тай и мер Тегерана Алиреза Закани

Глава футбольной федерации Ирана Мехди Тадж заявил, что удары США и Израиля по стране не предвещают ничего хорошего для чемпионата мира по футболу 2026 года в Северной Америке. Государственные чиновники оценят ситуацию перед тем, как принять решение, следует ли предпринимать какие-либо меры.

США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану на выходных, убив лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Иран должен принять участие в чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Хотя не было никаких намеков на то, что Иран может бойкотировать финальную часть турнира, президент футбольной федерации Ирана Мехди Тадж заявил, что атаки обязательно окажут влияние:

«Нельзя сказать точно, но обязательно будет реакция. Это будет изучено высокопоставленными спортивными чиновниками страны, и будет принято решение о дальнейших действиях. Но то, что мы можем сказать сейчас, — из-за этой атаки и её жестокости мы далеки от того, чтобы смотреть на чемпионат мира с надеждой».

Иран обеспечил себе место в финальной части турнира в четвертый раз подряд, заняв первое место в группе A третьего раунда азиатской квалификации. Иранцы попали в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией, матчи квартета пройдут в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

сборная Ирана по футболу снятие с чемпионата ЧМ-2026 по футболу Иран США
Николай Степанов Источник: Reuters
