Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины отпустил сразу 7 футболистов
Украина. Вторая лига
11 марта 2026, 12:38 | Обновлено 11 марта 2026, 12:46
ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины отпустил сразу 7 футболистов

В киевском Локомотиве произошли серьезные кадровые изменения

11 марта 2026, 12:38 | Обновлено 11 марта 2026, 12:46
ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины отпустил сразу 7 футболистов
ФК Локомотив Киев

Киевский «Локомотив» официально объявил об уходе сразу семи футболистов. Команду покинули:

  • вратарь Денис Палий;
  • защитник Назар Назаренко;
  • полузащитники Владимир Чернецкий и Даниил Костыря;
  • нападающие Тарас Лях, Александр Смитюх и Максим Майтак.

На данный момент киевский «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Группы В Второй лиги, набрав 44 очка в 19 матчах чемпионата Украины. Ранее команда со счетом 0:3 уступила харьковскому «Металлисту 1925» и вылетела из четвертьфинала Кубка Украины.

Локомотив Киев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы Тарас Лях свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Локомотив Киев
