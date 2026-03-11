ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины отпустил сразу 7 футболистов

Киевский «Локомотив» официально объявил об уходе сразу семи футболистов. Команду покинули:

вратарь Денис Палий;

защитник Назар Назаренко;

полузащитники Владимир Чернецкий и Даниил Костыря;

нападающие Тарас Лях, Александр Смитюх и Максим Майтак.

На данный момент киевский «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Группы В Второй лиги, набрав 44 очка в 19 матчах чемпионата Украины. Ранее команда со счетом 0:3 уступила харьковскому «Металлисту 1925» и вылетела из четвертьфинала Кубка Украины.