ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины отпустил сразу 7 футболистов
В киевском Локомотиве произошли серьезные кадровые изменения
Киевский «Локомотив» официально объявил об уходе сразу семи футболистов. Команду покинули:
- вратарь Денис Палий;
- защитник Назар Назаренко;
- полузащитники Владимир Чернецкий и Даниил Костыря;
- нападающие Тарас Лях, Александр Смитюх и Максим Майтак.
На данный момент киевский «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Группы В Второй лиги, набрав 44 очка в 19 матчах чемпионата Украины. Ранее команда со счетом 0:3 уступила харьковскому «Металлисту 1925» и вылетела из четвертьфинала Кубка Украины.
