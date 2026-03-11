Оболонью в игре против Динамо будет руководить экс-форвард сборной Украины
«Оболонь» готовится к противостоянию с чемпионом
Как стало известно Sport.ua, в отсутствие дисквалифицированного тренера «Оболони» Александра Антоненко действиями «пивоваров» в календарном матче 20 тура УПЛ с «Динамо» будет руководить его помощник Александр Ковпак.
По имеющейся информации, клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы вратарь Денис Марченко смог сыграть с чемпионом. В поединке предыдущего тура - с «Кривбассом» он был вынужден из-за повреждения руки попросить замену, но, к счастью, обошлось вывихом пальца.
А вот кто точно не поможет «Динамо», так это дисквалифицированный Тарас Мороз и травмированные Максим Чех и Максим Грисьо.
Матч «Динамо» – «Оболонь» начнется 13 марта в 18.00.
Ранее Александр Антоненко высказался о матче против «Кривбасса».
