Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оболонью в игре против Динамо будет руководить экс-форвард сборной Украины
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 12:29 |
Оболонью в игре против Динамо будет руководить экс-форвард сборной Украины

«Оболонь» готовится к противостоянию с чемпионом

ФК Оболонь Киев. Александр Ковпак

Как стало известно Sport.ua, в отсутствие дисквалифицированного тренера «Оболони» Александра Антоненко действиями «пивоваров» в календарном матче 20 тура УПЛ с «Динамо» будет руководить его помощник Александр Ковпак.

По имеющейся информации, клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы вратарь Денис Марченко смог сыграть с чемпионом. В поединке предыдущего тура - с «Кривбассом» он был вынужден из-за повреждения руки попросить замену, но, к счастью, обошлось вывихом пальца.

А вот кто точно не поможет «Динамо», так это дисквалифицированный Тарас Мороз и травмированные Максим Чех и Максим Грисьо.

Матч «Динамо» – «Оболонь» начнется 13 марта в 18.00.

Ранее Александр Антоненко высказался о матче против «Кривбасса».

По теме:
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Могу сказать, что контролировали игру полностью»
Известный тренер пояснил проблемы Карпат: «Не хочется оскорблять, но...»
ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины отпустил сразу 7 футболистов
Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Александр Ковпак Александр Антоненко дисквалификация
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Пісда Оболоні
Ответить
+1
Khafre
це добре, відсутніть в Оболоні на лавці ГТ має позитивно вплинути на результат матчу на користь динамо
Ответить
+1
