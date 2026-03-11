Известный тренер пояснил проблемы Карпат: «Не хочется оскорблять, но...»

Известный украинский тренер Олег Федорчук подверг критике львовские Карпаты, объяснив в чем главная проблема львовского клуба.

– Какая команда вас больше всего разочаровала и была самой плохой в 19 туре?

– Карпаты, потому что я ожидал и прогнозировал победу львовян над Кудровкой, а они не только не победили, а чуть не проиграли. Не понимаю, что с «львами» есть вливание и денег в клуб, и игроков в команду, тренера из-за границы пригласили, а результатов нет…

– Что касается синьора Франа Фернандеса, то ходят слухи, что его уволят как не сегодня, так завтра. Верите в такой сценарий?

– У нас почему-то есть пиетет перед иностранными тренерами, непонятный и неоправданный. Не все бразильцы – классные футболисты, и не все испанцы – классные тренеры. Карпаты однажды уже наступали на грабли, когда пригласили тренировать команду эдакой Друди, помнишь?

– Да, интересный и не очень понятный был персонаж Дарио.

– Итак. Он ведь работал оператором, матчи снимал футбольные, а его позвали тренировать команду! Не хочется оскорблять Карпаты, но такими темпами, они скоро пригласят на тренерский мостик сборника мандарин-апельсин, потому что у него есть паспорт Испании. Ничего не имею против Франа Фернандеса, но…

– Так, может, зря Лупашко уволили?

– Он тоже не давал результата с командой, но Карпаты Лупашка выглядели сильнее команды Фернандеса, вот в чем соль, – сказал Олег.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей.