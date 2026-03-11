Английский клуб уже вылетел. И начнет новый сезон с минус 15
Кризис Шеффилд Уэнсдей продолжается
Клуб Чемпионшипа Шеффилд Уэнсдей уже вылетел в Лигу 1, установив антирекорд в истории английского футбола по самому раннему вылету.
Совы, которые только за последнее время трижды получали очковые штрафы за финансовые проблемы, уже имеют такой штраф на следующий чемпионат.
Сезон в Лиге 1 Шеффилд Уэнсдей начнет с минус 15 в таблице.
Клуб занимается поисками нового владельца, который мог бы стабилизировать ситуацию.
Уэнсдей может стать первой командой в истории футбола Англии, которая закончит сезон с отрицательным количеством очков. Сейчас у Шеффилда минус шесть.
