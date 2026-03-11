Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Английский клуб уже вылетел. И начнет новый сезон с минус 15
Англия
11 марта 2026, 19:05 | Обновлено 11 марта 2026, 19:28
Английский клуб уже вылетел. И начнет новый сезон с минус 15

Кризис Шеффилд Уэнсдей продолжается

11 марта 2026, 19:05 | Обновлено 11 марта 2026, 19:28
Клуб Чемпионшипа Шеффилд Уэнсдей уже вылетел в Лигу 1, установив антирекорд в истории английского футбола по самому раннему вылету.

Совы, которые только за последнее время трижды получали очковые штрафы за финансовые проблемы, уже имеют такой штраф на следующий чемпионат.

Сезон в Лиге 1 Шеффилд Уэнсдей начнет с минус 15 в таблице.

Клуб занимается поисками нового владельца, который мог бы стабилизировать ситуацию.

Уэнсдей может стать первой командой в истории футбола Англии, которая закончит сезон с отрицательным количеством очков. Сейчас у Шеффилда минус шесть.

Шеффилд Уэнсдей чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
