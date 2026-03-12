Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Сборная УКРАИНЫ
12 марта 2026, 08:33 |
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко

Бывший вратарь поблагодарил за то, что его приняли в свое время в тренерский штаб сборной Украины

ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский рассказал о своем опыте работы в тренерском штабе национальной команды и поделился впечатлениями от этого периода карьеры.

«Это был невероятный опыт и огромные знания, которые я получил. Фантастический период. Я хочу сказать спасибо Шевченко за то, что приобщил меня к команде, а также Павелку – за то, что при любых обстоятельствах согласился взять меня на работу тренером», – сказал Шовковский.

Шовковский возглавил киевский клуб в 2023 году после отставки Мирчи Луческу. Под его руководством «бело-синие» стали чемпионами Украины в сезоне 2024/25 и завоевали серебро Премьер-лиги в 2023/24. Украинский наставник был уволен с должности тренера после поражения «бело-синих» в матче Лиги конференций против кипрской «Омонии», который состоялся 27 ноября.

Александр Шовковский Андрей Шевченко Андрей Павелко сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
