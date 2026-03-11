Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров услышал тревожные новости перед матчем Украина – Швеция
Другие новости
11 марта 2026, 18:48 |
Ребров услышал тревожные новости перед матчем Украина – Швеция

Батагов получил травму в расположении «Трабзонспора»

11 марта 2026, 18:48 |
Ребров услышал тревожные новости перед матчем Украина – Швеция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник Арсений Батагов может пропустить ближайшие матчи сборной Украины по футболу из-за травмы.

По имеющейся информации, 23-летний центрбек получил повреждение во время тренировки своего клуба – «Трабзонспора». Степень серьезности травмы должны определить после детального медицинского обследования.

Сообщается, что восстановление футболиста может занять от одной до четырех недель. Поэтому даже в случае вызова в лагерь национальной команды Батагов, вероятно, воздержится от поездки.

Напомним, 23 марта подопечные Сергея Реброва проведут матч против Швеции.

По теме:
«Нельзя думать только о себе». Туран высказался о травме Матвиенко
Полузащитник сборной Украины столкнулся с проблемами перед игрой со Швецией
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Арсений Батагов Игорь Бурбас травма сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Artem_Ponomar
та ну, якщо і його не буде то захисту буде дуже погано...
