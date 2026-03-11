Ребров услышал тревожные новости перед матчем Украина – Швеция

Защитник Арсений Батагов может пропустить ближайшие матчи сборной Украины по футболу из-за травмы.

По имеющейся информации, 23-летний центрбек получил повреждение во время тренировки своего клуба – «Трабзонспора». Степень серьезности травмы должны определить после детального медицинского обследования.

Сообщается, что восстановление футболиста может занять от одной до четырех недель. Поэтому даже в случае вызова в лагерь национальной команды Батагов, вероятно, воздержится от поездки.

Напомним, 23 марта подопечные Сергея Реброва проведут матч против Швеции.