Лига чемпионов11 марта 2026, 11:31
176
0
Аталанта потерпела одно из крупнейших итальянских поражений в истории ЛЧ
Только Рома дважды проигрывала с большим счетом
Аталанта потерпела одно из самых крупных поражений среди итальянских команд в истории Лиги чемпионов.
Произошло это в домашнем матче 1/8 финала сезона 2025/26 против мюнхенской Баварии (1:6).
За все время существования турнира только римская Рома проигрывала с большим счетом (1:7), делая это дважды.
В сезоне 2006/07 римляне на выезде уступили Манчестер Юнайтед с этим счетом, а в сезоне 2014/15 – той же Баварии.
Крупнейшие поражения итальянских команд в Лиге чемпионов
- 1:7 – Рома – Бавария, 2014/15
- 1:7 – Манчестер Юнайтед – Рома, 2006/07
- 1:6 – Аталанта – Бавария, 2025/26
- 1:6 – Барселона – Рома, 2015/16
- 0:5 – ПСЖ – Интер, 2024/25
- 0:5 – Аталанта – Ливерпуль, 2020/21
- 1:5 – Манчестер Сити – Аталанта, 2019/20
- 1:5 – Интер – Арсенал, 2003/04
- 2:6 – ПСВ – Наполи, 2025/26
