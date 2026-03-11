Аталанта потерпела одно из крупнейших итальянских поражений в истории ЛЧ

Аталанта потерпела одно из самых крупных поражений среди итальянских команд в истории Лиги чемпионов.

Произошло это в домашнем матче 1/8 финала сезона 2025/26 против мюнхенской Баварии (1:6).

За все время существования турнира только римская Рома проигрывала с большим счетом (1:7), делая это дважды.

В сезоне 2006/07 римляне на выезде уступили Манчестер Юнайтед с этим счетом, а в сезоне 2014/15 – той же Баварии.

Крупнейшие поражения итальянских команд в Лиге чемпионов