Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Аталанта потерпела одно из крупнейших итальянских поражений в истории ЛЧ

Только Рома дважды проигрывала с большим счетом

Аталанта потерпела одно из крупнейших итальянских поражений в истории ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Аталанта потерпела одно из самых крупных поражений среди итальянских команд в истории Лиги чемпионов.

Произошло это в домашнем матче 1/8 финала сезона 2025/26 против мюнхенской Баварии (1:6).

За все время существования турнира только римская Рома проигрывала с большим счетом (1:7), делая это дважды.

В сезоне 2006/07 римляне на выезде уступили Манчестер Юнайтед с этим счетом, а в сезоне 2014/15 – той же Баварии.

Крупнейшие поражения итальянских команд в Лиге чемпионов

  • 1:7 – Рома – Бавария, 2014/15
  • 1:7 – Манчестер Юнайтед – Рома, 2006/07
  • 1:6 – Аталанта – Бавария, 2025/26
  • 1:6 – Барселона – Рома, 2015/16
  • 0:5 – ПСЖ – Интер, 2024/25
  • 0:5 – Аталанта – Ливерпуль, 2020/21
  • 1:5 – Манчестер Сити – Аталанта, 2019/20
  • 1:5 – Интер – Арсенал, 2003/04
  • 2:6 – ПСВ – Наполи, 2025/26
Лига чемпионов статистика Аталанта Бавария Рома Рим Интер Милан Наполи
Сергей Турчак Источник: Instagram
