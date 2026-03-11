ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Вереса получил вызов в национальную сборную

Легионер ровенского Вереса Давид Нийо получил вызов в национальную сборную Руанды. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

По официальной информации, зимний новичок ровенского Вереса Давид Нийо получил вызов в состав национальной сборной Руанды для участия в международном турнире FIFA Series.

27 марта в столице Руанды Кигали восемнадцатилетний полузащитник красно-черных в полуфинале регионального турнира попытается помочь своей сборной обыграть команду Гренады. 30 марта победитель этого матча встретится с победителем пары Кения – Эстония.

Давид Нийо присоединился к ровенскому Вересу в феврале этого года. В активе футболиста уже два матча за национальную сборную Руанды.