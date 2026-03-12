Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Известный тренер – о том, что матч с «Лехом» пройдет в Польше
Бывший наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился прогнозом относительно шансов «горняков» в противостоянии с польским клубом «Лехом» в Лиге конференций.
«Шахтер может пройти Лех, если бразильцы будут в хорошей форме. Они на одну-две игры могут собраться.
Я не понимаю, почему выбрали Польшу. Почему не рассматривали вариант играть в Словакии, Венгрии или какой-то другой стране», – отметил Йожеф Сабо.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
