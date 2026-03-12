Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Лига конференций
12 марта 2026, 07:22 |
Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»

Известный тренер – о том, что матч с «Лехом» пройдет в Польше

Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился прогнозом относительно шансов «горняков» в противостоянии с польским клубом «Лехом» в Лиге конференций.

«Шахтер может пройти Лех, если бразильцы будут в хорошей форме. Они на одну-две игры могут собраться.

Я не понимаю, почему выбрали Польшу. Почему не рассматривали вариант играть в Словакии, Венгрии или какой-то другой стране», – отметил Йожеф Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
Роман ЯКУБА: «Понимал, что в Шахтере шансов будет немного»
Сигма Оломоуц – Майнц. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Йожеф Сабо Лига конференций Лех - Шахтер Лех Познань Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
Xvalenok03
Тут сабо действительно бредит. Стадионы по ходу турнира не меняют.
Ответить
0
GloryUkraine
Вже не один раз про це говорилося. Шахтар заявив стадіон на єврокубки і поміняти його вже не можна. Хто знав, що попадуть на поляків? 
Ответить
0
