Йожеф САБО: «Не понимаю, почему Шахтер так поступил»

Бывший наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился прогнозом относительно шансов «горняков» в противостоянии с польским клубом «Лехом» в Лиге конференций.

«Шахтер может пройти Лех, если бразильцы будут в хорошей форме. Они на одну-две игры могут собраться.

Я не понимаю, почему выбрали Польшу. Почему не рассматривали вариант играть в Словакии, Венгрии или какой-то другой стране», – отметил Йожеф Сабо.

