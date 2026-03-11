Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я считаю, это было бы не совсем правильно»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы своей команды над Вересом (3:0) в 19 туре УПЛ.

– Кратко о матче с Вересом.

– Сложная игра была, и я хочу сказать, как и все игры чемпионата. Я не могу сказать, что в первом круге первого тура мы выиграли хоть одну игру на классе. Мы выиграли за счет своего труда в тренировочном процессе, командной работе. Потому ни одна победа в чемпионате нам не далась легко.

– Какая задача перед командой стоит на вторую часть сезона?

– Ничего не меняется с тем, что было в начале чемпионата. Мы пришли в команду, а команда в предыдущем чемпионате заняла 12 место. Задача была от руководства – создать конкурентоспособную команду, которая может конкурировать в любом матче с любым соперником. Я считаю, это было бы не совсем правильно ставить задачу, которая должна быть в тройке, призерах или в еврокубки попадать. Требовалось в первую очередь создать команду. Потому у нас ничего не меняется. Задача – выигрывать в каждом матче, в каждом турнире, играть максимально качественно.

– Учитывая утрату лидерства после поражения с Полесьем: насколько важна для команды была именно победа, а не качество футбола?

– Важная. Победа всегда важна. В футболе результат самый важный. Потому что сегодня выиграешь у Вереса, все будут довольны, никто не будет очень анализировать и вспоминать, как играли. Результат очень важен. После поражения в матче чемпионата и в Кубке эта победа для команды важна.

– Это всего лишь вторая победа в противостоянии ЛНЗ и Вереса, как Вы оцените этот факт?

– Никак не оцениваю, это футбол. Будем стараться, чтобы больше было побед в истории ЛНЗ в тех противостояниях, но каждый чемпионат разный. Говорить о предыдущих матчах не могу.

– Когда забивался первый и второй гол, и до этого были 2 упрека. Было ли это отработано или больше игроки действовали от ситуации на поле?

– Первый гол забили с хорошей подачи, после взаимодействия на фланге, Рябов подал. Дидик как опорный полузащитник, его там никто не ожидал. Второй мяч мы забили, можно сказать так, больше в нашем стиле, потому что мы выигрывали 1:0, и Вересу нужно было сравнять счет. И очень хорошо, что отличился новичок в этом эпизоде.

– Получит ли свой шанс Дмитрий Ледвий сыграть в этой части чемпионата?

– Дмитрий Ледвий был основным голкипером в начале чемпионата. Потом не совсем удачно начал чемпионат. Алексей Паламарчук получил свой шанс. И я считаю, что он достаточно качественно проводит этот чемпионат. Вратарская позиция специфична. Если нападающих можно часто менять, я не думаю, что вратарей будет полезно часто менять. Дай Бог, чтобы Алексей Паламарчук стоял, играл всегда надежно. Но кто будет сильнее сейчас у нас, то и будет играть.

– С Эпицентром вы выиграли здесь и с Вересом тоже. Это будет для Вас более фортовый стадион в этом году?

– Но фарт в футболе это такое. Сегодня можешь быть фортовым, завтра уже нет. Поэтому я очень не волнуюсь о тех моментах, и не слежу за фартовостью. Надо выходить и играть с любым соперником. Я уже говорил, любой соперник сложен, и нужно максимально настраиваться на каждую игру, – сказал коуч.