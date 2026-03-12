Футболист, который покинет Динамо, заработает пять млн евро за три года

Бразильский вингер Витиньо, который принадлежит киевскому «Динамо», подписал предварительный контракт с «Интернасьоналем» и летом станет полноправным футболистом «красных».

По информации издания Bola Vip, стороны договорились о соглашении на три года, которое вступит в силу после завершения нынешнего сезона, когда Витиньо получит статус свободного агента.

Накануне стали известны финансовые детали сделки – бразилец за первый год контракта получит 9,6 млн бразильских реалов (1,6 млн евро), за второй – 8,4 млн реалов (1,4 млн евро) и, наконец, за третий – 7,2 млн реалов (1,2 млн евро).

Суммарно за три года Витиньо заработает в «Интернасьонале» около 4,2 млн евро. Сообщается, что вместе с бонусами за спортивные достижения эта сумма может превысить 5 млн евро.

Легионер перебрался в чемпионат Украины в августе 2021 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за шесть миллионов евро. В составе «Динамо» вингер провел 13 матчей, в которых забил три гола.