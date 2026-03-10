Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 09:37 |
1315
1

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом

Бразильский «Интернасьональ» объявил о полноценном сотрудничестве с 26-летним Витиньо

10 марта 2026, 09:37 |
1315
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ФК Интернасьональ. Витиньо

Бразильский «Интернасьональ» официально объявил о подписании полноценного контракта с Витиньо – стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2030 года.

26-летний вингер выступал в чемпионате Бразилии на правах аренды из киевского «Динамо», а его соглашение с «бело-синими» истекало после завершения нынешнего сезона.

По данным портала Transfermarkt, Витиньо присоединился к «Интернасьоналю» на правах свободного агента.

Бразилец перебрался в чемпионат Украины в августе 2021 года из «Атлетико Паранаэнсе» за шесть миллионов евро. В составе «Динамо» легионер провел 13 матчей, в которых забил три гола.

В нынешнем сезоне в активе Витиньо 11 сыгранных матчей, три забитых гола и одна результативная передача. Трансферная стоимость Витиньо составляет пять миллионов евро.

По теме:
Реал выбрал клуб, в который готов продать Лунина за 25 млн евро
Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после 19 туров
ФОТО. Самый необычный футболист мира играет в Бразилии
чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Динамо Киев Витиньо (Динамо) трансферы трансферы УПЛ аренда игрока свободный агент
Николай Тытюк Источник: Instagram
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Футбол | 09 марта 2026, 15:36 10
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу

Виталий Буяльский может перебраться в MLS

Весь мир сошел с ума: в ФИФА шокированы спросом на билеты на ЧМ-2026
Футбол | 10 марта 2026, 00:50 4
Весь мир сошел с ума: в ФИФА шокированы спросом на билеты на ЧМ-2026
Весь мир сошел с ума: в ФИФА шокированы спросом на билеты на ЧМ-2026

Президент ФИФА выразил полную уверенность в триумфе предстоящего мундиаля

Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 10.03.2026, 07:53
Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Футбол | 09.03.2026, 08:54
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10.03.2026, 08:17
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oleksandr
Мінус 6 млн у Дирявих 😅 але ж вони про нього згадувати і не будуть, рахують гроші тільки Шахтаря 😁
Ответить
0
Популярные новости
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 36
Футбол
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 5
Футбол
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 80
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 8
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем