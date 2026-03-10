ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом

Бразильский «Интернасьональ» официально объявил о подписании полноценного контракта с Витиньо – стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2030 года.

26-летний вингер выступал в чемпионате Бразилии на правах аренды из киевского «Динамо», а его соглашение с «бело-синими» истекало после завершения нынешнего сезона.

По данным портала Transfermarkt, Витиньо присоединился к «Интернасьоналю» на правах свободного агента.

Бразилец перебрался в чемпионат Украины в августе 2021 года из «Атлетико Паранаэнсе» за шесть миллионов евро. В составе «Динамо» легионер провел 13 матчей, в которых забил три гола.

В нынешнем сезоне в активе Витиньо 11 сыгранных матчей, три забитых гола и одна результативная передача. Трансферная стоимость Витиньо составляет пять миллионов евро.