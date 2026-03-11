Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер может спокойно дойти до финала ЛК»
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 08:58 |
111
0

Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер может спокойно дойти до финала ЛК»

Богдан Бутко поделился ожиданиями от матча «горняков» против Леха

11 марта 2026, 08:58 |
111
0
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер может спокойно дойти до финала ЛК»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский защитник Богдан Бутко, в свое время выступавший за Шахтер, поделился ожиданиями от матча «горняков» против Леха в плей-офф Лиги конференций.

– О чем подумали, когда Шахтеру добрался Лех?

– Очень интересное противостояние. У них подобралась команда со сплавом юности и опыта. Для меня это еще и особый подтекст, поиграв за оба клуба. С нетерпением жду этих поединков.

– Тот факт, что у Шахтера не будет домашней поддержки, может стать козырем Леха?

– На мой взгляд, после отмены правила выездного гола нет такого давления. Главное будет выдержать первые 15 минут, освоиться и играть в свой футбол. Шахтер хорошо подготовлен морально и физически. Для них без разницы, на каком поле играть.

– Как далеко Шахтер может зайти в Лиге конференций?

– До финала может спокойно доходить. Нужно к этому идти, учитывая сетку плей-офф. Очень хороший шанс это сделать, когда есть трансферы, длинная лавка, уровень квалификации футболистов.

В таких матчах будут светиться бразильцы, очки в таблицу коэффициентов очень нужны. Ведущие скауты обращают внимание не так, как на наш чемпионат, а как бразильцы Шахтера показывают себя в Европе.

– Молодые бразильцы чувствуют себя лидерами?

– 100%. Понимают друг друга из полуслова. Все делают на максимальных оборотах. Чувствуется, что это сыгранная команда.

– Что подсказывает ваша интуиция по матчу в четверг?

– Пусть будет победа Шахтера со счетом 3:1, а там посмотрим, – сказал Бутко.

По теме:
Коуч клуба УПЛ: «Не хочу оскорблять арбитра, потому что скажут, что...»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы верим, что он станет основным игроком ЛНЗ»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Богдан Будко Шахтер Донецк Лех Познань Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Футбол | 10 марта 2026, 15:35 0
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято

Украинский тренер мог возглавить «Актобе»

Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10 марта 2026, 16:23 30
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос

Продолжается борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов 2026/27

ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
Футбол | 11.03.2026, 06:46
ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
ТУДОР: «Заслуживаю ли я продолжать работу в Тоттенхэме? Без комментариев»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Бокс | 10.03.2026, 09:49
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 11.03.2026, 07:24
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 4
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 13
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 60
Футбол
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 00:04 2
Теннис
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
09.03.2026, 13:27 1
Теннис
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандальный матч Полесье – Динамо
09.03.2026, 09:19 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем