Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер может спокойно дойти до финала ЛК»

Украинский защитник Богдан Бутко, в свое время выступавший за Шахтер, поделился ожиданиями от матча «горняков» против Леха в плей-офф Лиги конференций.

– О чем подумали, когда Шахтеру добрался Лех?

– Очень интересное противостояние. У них подобралась команда со сплавом юности и опыта. Для меня это еще и особый подтекст, поиграв за оба клуба. С нетерпением жду этих поединков.

– Тот факт, что у Шахтера не будет домашней поддержки, может стать козырем Леха?

– На мой взгляд, после отмены правила выездного гола нет такого давления. Главное будет выдержать первые 15 минут, освоиться и играть в свой футбол. Шахтер хорошо подготовлен морально и физически. Для них без разницы, на каком поле играть.

– Как далеко Шахтер может зайти в Лиге конференций?

– До финала может спокойно доходить. Нужно к этому идти, учитывая сетку плей-офф. Очень хороший шанс это сделать, когда есть трансферы, длинная лавка, уровень квалификации футболистов.

В таких матчах будут светиться бразильцы, очки в таблицу коэффициентов очень нужны. Ведущие скауты обращают внимание не так, как на наш чемпионат, а как бразильцы Шахтера показывают себя в Европе.

– Молодые бразильцы чувствуют себя лидерами?

– 100%. Понимают друг друга из полуслова. Все делают на максимальных оборотах. Чувствуется, что это сыгранная команда.

– Что подсказывает ваша интуиция по матчу в четверг?

– Пусть будет победа Шахтера со счетом 3:1, а там посмотрим, – сказал Бутко.