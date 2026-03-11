Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Голкипер Тоттенхэма установил антирекорд в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов
11 марта 2026, 04:01
Голкипер Тоттенхэма установил антирекорд в плей-офф Лиги чемпионов

Кински умудрился войти в историю за считанные минуты

Голкипер Тоттенхэма установил антирекорд в плей-офф Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Выступление вратаря «Тоттенхэма» Антонина Кински в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» обернулось настоящей катастрофой.

Лондонский клуб уступает со счетом 1:4, а главный тренер «шпор» Игор Тудор был вынужден пойти на радикальные меры, заменив голкипера уже на 17-й минуте встречи.

За то короткое время, что Кински провел на поле, он успел пропустить три мяча и совершить две результативные ошибки. Примечательно, что количество его точных передач за игру совпало с числом фатальных промахов – их было всего две.

Кроме того, чешский вратарь вписал свое имя в историю турнира с отрицательным показателем. Пропустив три гола за 17 минут, Антонин стал автором антирекорда Лиги чемпионов в плей-офф.

Тоттенхэм Атлетико Мадрид Игор Тудор Лига чемпионов
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Комментарии 0
