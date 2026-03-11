Голкипер Тоттенхэма установил антирекорд в плей-офф Лиги чемпионов
Кински умудрился войти в историю за считанные минуты
Выступление вратаря «Тоттенхэма» Антонина Кински в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» обернулось настоящей катастрофой.
Лондонский клуб уступает со счетом 1:4, а главный тренер «шпор» Игор Тудор был вынужден пойти на радикальные меры, заменив голкипера уже на 17-й минуте встречи.
За то короткое время, что Кински провел на поле, он успел пропустить три мяча и совершить две результативные ошибки. Примечательно, что количество его точных передач за игру совпало с числом фатальных промахов – их было всего две.
Кроме того, чешский вратарь вписал свое имя в историю турнира с отрицательным показателем. Пропустив три гола за 17 минут, Антонин стал автором антирекорда Лиги чемпионов в плей-офф.
Antonin Kinsky's night lasted just 17 minutes against Atletico Madrid.— Squawka (@Squawka) March 10, 2026
He conceded three times, and was at fault for two of them, making two errors leading to a goal.
It's the earliest a goalkeeper has conceded three goals in a UEFA Champions League knockout stage match. 🤯 pic.twitter.com/xyD4QIMKeW
