Голкипер Тоттенхэма установил антирекорд в плей-офф Лиги чемпионов

Выступление вратаря «Тоттенхэма» Антонина Кински в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» обернулось настоящей катастрофой.

Лондонский клуб уступает со счетом 1:4, а главный тренер «шпор» Игор Тудор был вынужден пойти на радикальные меры, заменив голкипера уже на 17-й минуте встречи.

За то короткое время, что Кински провел на поле, он успел пропустить три мяча и совершить две результативные ошибки. Примечательно, что количество его точных передач за игру совпало с числом фатальных промахов – их было всего две.

Кроме того, чешский вратарь вписал свое имя в историю турнира с отрицательным показателем. Пропустив три гола за 17 минут, Антонин стал автором антирекорда Лиги чемпионов в плей-офф.