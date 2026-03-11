Экс-кипер Тоттенхэма подверг критике Тудора за замену голкипера на 17-й мин
Бывший вратарь сборной Англии назвал действия тренера эгоистичными и неоправданными
Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал главного тренера лондонцев Игора Тудора за замену на 17-й минуте голкипера Антонина Кински в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5).
«Тренер, безусловно, ему не помог. Никто не поймет, в каком он состоянии – это может знать только сам вратарь. На этой позиции очень одиноко.
Для Кински это сокрушительный удар. Я бы не удивился, если бы он заплакал. С этим очень трудно справиться.
Это эгоистичный поступок со стороны тренера – он знает, что надолго здесь не задержится. За всю карьеру я такого никогда не видел. Это явно попытка самосохранения без учёта интересов молодого вратаря», – сказал Робинсон.
22-летний чех допустил две ошибки и пропустил три гола к моменту замены на Гульельмо Викарио; итальянец пропустил через пять минут после выхода на поле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Черкасский ЛНЗ выиграл у Вереса с разгромным счетом 3:0
Леонид Буряк не видит проблем в судействе