Экс-кипер Тоттенхэма подверг критике Тудора за замену голкипера на 17-й мин

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал главного тренера лондонцев Игора Тудора за замену на 17-й минуте голкипера Антонина Кински в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5).

«Тренер, безусловно, ему не помог. Никто не поймет, в каком он состоянии – это может знать только сам вратарь. На этой позиции очень одиноко.

Для Кински это сокрушительный удар. Я бы не удивился, если бы он заплакал. С этим очень трудно справиться.

Это эгоистичный поступок со стороны тренера – он знает, что надолго здесь не задержится. За всю карьеру я такого никогда не видел. Это явно попытка самосохранения без учёта интересов молодого вратаря», – сказал Робинсон.