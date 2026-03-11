Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-кипер Тоттенхэма подверг критике Тудора за замену голкипера на 17-й мин
Лига чемпионов
11 марта 2026, 01:42
Бывший вратарь сборной Англии назвал действия тренера эгоистичными и неоправданными

Экс-кипер Тоттенхэма подверг критике Тудора за замену голкипера на 17-й мин
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Робинсон раскритиковал главного тренера лондонцев Игора Тудора за замену на 17-й минуте голкипера Антонина Кински в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5).

«Тренер, безусловно, ему не помог. Никто не поймет, в каком он состоянии – это может знать только сам вратарь. На этой позиции очень одиноко.

Для Кински это сокрушительный удар. Я бы не удивился, если бы он заплакал. С этим очень трудно справиться.

Это эгоистичный поступок со стороны тренера – он знает, что надолго здесь не задержится. За всю карьеру я такого никогда не видел. Это явно попытка самосохранения без учёта интересов молодого вратаря», – сказал Робинсон.

22-летний чех допустил две ошибки и пропустил три гола к моменту замены на Гульельмо Викарио; итальянец пропустил через пять минут после выхода на поле.

Игор Тудор Гульельмо Викарио Тоттенхэм Атлетико Мадрид Лига чемпионов Пол Робинсон
Михаил Олексиенко Источник: BBC
