СКАНДАЛ. Неймар оправдывается из-за лайка под откровенными фото модели

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар оказался в центре новой волны обсуждений в социальных сетях после необычного инцидента в Instagram.

Форвард поставил лайк под откровенными фотографиями популярной инфлюенсерши, что быстро заметили пользователи сети. После того как ситуация начала активно обсуждаться, Неймар оставил комментарий, в котором попытался объяснить свою реакцию.

По словам футболиста, лайк был случайным. «Это был лайк по ошибке. Я даже не видел этого – друзья мне сказали», – написал Неймар.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Также бразилец добавил, что почти никогда не ставит лайки под фотографиями женщин, чтобы избегать подобных ситуаций: «Те, кто следит за мной, знают, что я почти не лайкаю фото женщин именно для того, чтобы не возникало таких историй», – объяснил он.

Неймар также удивился реакции пользователей на обычный лайк в соцсетях: «Сейчас немного безумно то, как люди реагируют на лайки в Instagram. Похоже, что эта функция существует именно для этого», – добавил футболист.

Инцидент быстро стал вирусным в социальных сетях и вызвал новую волну обсуждений вокруг личной жизни звездного бразильца.