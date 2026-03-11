СКАНДАЛ. Неймар оправдывается из-за лайка под откровенными фото модели
Неймар заявил, что поставил лайк случайно и даже не видел публикацию
Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар оказался в центре новой волны обсуждений в социальных сетях после необычного инцидента в Instagram.
Форвард поставил лайк под откровенными фотографиями популярной инфлюенсерши, что быстро заметили пользователи сети. После того как ситуация начала активно обсуждаться, Неймар оставил комментарий, в котором попытался объяснить свою реакцию.
По словам футболиста, лайк был случайным. «Это был лайк по ошибке. Я даже не видел этого – друзья мне сказали», – написал Неймар.
Также бразилец добавил, что почти никогда не ставит лайки под фотографиями женщин, чтобы избегать подобных ситуаций: «Те, кто следит за мной, знают, что я почти не лайкаю фото женщин именно для того, чтобы не возникало таких историй», – объяснил он.
Неймар также удивился реакции пользователей на обычный лайк в соцсетях: «Сейчас немного безумно то, как люди реагируют на лайки в Instagram. Похоже, что эта функция существует именно для этого», – добавил футболист.
Инцидент быстро стал вирусным в социальных сетях и вызвал новую волну обсуждений вокруг личной жизни звездного бразильца.
🚨 𝗡𝗘𝗪: After liking 'sensual photos' of an influencer on Instagram, Neymar left a comment justifying himself and said that the like was an accident:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 10, 2026
"It was a like by accident, I hadn’t even seen it (friends told me)."
"Those who follow me know that I almost never like… pic.twitter.com/2BH8rdK21x
