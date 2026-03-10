В Галатасарае объяснили, как им удалось обыграть Ливерпуль
Окан Бурук и Марио Лемина прокомментировали победу в матче Лиги чемпионов
Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал победу над английским «Ливерпулем» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Счет был похож на первый матч, но игра была не такая, как первая. «Ливерпуль» — огромный клуб, полный качественных игроков. Мы сделали то, что должны были сделать. Мы выиграли. Но это еще не конец. Второй матч состоится на их поле, и нас ждет еще одна очень тяжелая игра.
Играть против такой команды, как «Ливерпуль», всегда очень сложно, потому что это высококлассная команда, и ты чувствуешь, что они могут воспользоваться каждой твоей ошибкой. Теперь мы сосредоточимся на большом испытании, которое нас ждет. Я всегда верю в своих игроков».
Также комментарий по игре дал автор победного гола, полузащитник Марио Лемина:
«Я благодарен своим партнерам по команде и всем нашим болельщикам. Мы хотели победить, борясь до конца, как и в матче на этапе лиги. И мы это сделали. Сейчас остался еще один матч, на «Энфилде». Мы хотим победить и там, мы хотим выйти в четвертьфинал.
Это мой второй период в «Галатасарае». Покидать клуб было больно. Я очень счастлив, что вернулся сюда и живу своей мечтой. Мы хорошо выступаем во всех соревнованиях, и я хочу, чтобы так было и в дальнейшем».
Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.
