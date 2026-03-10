В Галатасарае объяснили, как им удалось обыграть Ливерпуль

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал победу над английским «Ливерпулем» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Счет был похож на первый матч, но игра была не такая, как первая. «Ливерпуль» — огромный клуб, полный качественных игроков. Мы сделали то, что должны были сделать. Мы выиграли. Но это еще не конец. Второй матч состоится на их поле, и нас ждет еще одна очень тяжелая игра.

Играть против такой команды, как «Ливерпуль», всегда очень сложно, потому что это высококлассная команда, и ты чувствуешь, что они могут воспользоваться каждой твоей ошибкой. Теперь мы сосредоточимся на большом испытании, которое нас ждет. Я всегда верю в своих игроков».