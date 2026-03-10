Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Галатасарае объяснили, как им удалось обыграть Ливерпуль
Лига чемпионов
10 марта 2026, 23:44 |
301
0

В Галатасарае объяснили, как им удалось обыграть Ливерпуль

Окан Бурук и Марио Лемина прокомментировали победу в матче Лиги чемпионов

10 марта 2026, 23:44 |
301
0
В Галатасарае объяснили, как им удалось обыграть Ливерпуль
УЕФА. Окан Бурук

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал победу над английским «Ливерпулем» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Счет был похож на первый матч, но игра была не такая, как первая. «Ливерпуль» — огромный клуб, полный качественных игроков. Мы сделали то, что должны были сделать. Мы выиграли. Но это еще не конец. Второй матч состоится на их поле, и нас ждет еще одна очень тяжелая игра.

Играть против такой команды, как «Ливерпуль», всегда очень сложно, потому что это высококлассная команда, и ты чувствуешь, что они могут воспользоваться каждой твоей ошибкой. Теперь мы сосредоточимся на большом испытании, которое нас ждет. Я всегда верю в своих игроков».

Также комментарий по игре дал автор победного гола, полузащитник Марио Лемина:

«Я благодарен своим партнерам по команде и всем нашим болельщикам. Мы хотели победить, борясь до конца, как и в матче на этапе лиги. И мы это сделали. Сейчас остался еще один матч, на «Энфилде». Мы хотим победить и там, мы хотим выйти в четвертьфинал.

Это мой второй период в «Галатасарае». Покидать клуб было больно. Я очень счастлив, что вернулся сюда и живу своей мечтой. Мы хорошо выступаем во всех соревнованиях, и я хочу, чтобы так было и в дальнейшем».

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Тренер Ньюкасла назвал матч против Барселоны одним из лучших
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф ЛЧ достигла 21 матча
Окан Бурук Марио Лемина Ливерпуль Галатасарай пресс-конференция Лига чемпионов
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10 марта 2026, 08:17 81
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб

На футболиста есть претенденты из Ла Лиги

ВИДЕО. Как Ямаль реализовал пенальти на 90+6-й и вырвал ничью для Барселоны
Футбол | 11 марта 2026, 00:07 0
ВИДЕО. Как Ямаль реализовал пенальти на 90+6-й и вырвал ничью для Барселоны
ВИДЕО. Как Ямаль реализовал пенальти на 90+6-й и вырвал ничью для Барселоны

Каталонцы избежали поражение от Ньюкасла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналист: «С УЕФА такое не проходит. Но если Шахтер хочет выиграть ЛК...»
Футбол | 10.03.2026, 19:45
Журналист: «С УЕФА такое не проходит. Но если Шахтер хочет выиграть ЛК...»
Журналист: «С УЕФА такое не проходит. Но если Шахтер хочет выиграть ЛК...»
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10.03.2026, 07:30
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10.03.2026, 08:58
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02 2
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 31
Футбол
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 14
Теннис
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 15
Футбол
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем