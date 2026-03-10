«Здесь что-то не так». В Италии озадачены травмой Довбика

Журналист La Gazzetta dello Sport Франческо Бальцани считает, что у римской «Ромы» есть проблемы с медицинским штабом.

«Мне объяснили, что Фергюсон и Бэйли не прошли бы медицинские обследования в других клубах. «Милан» отсеивал игроков после таких обследований. У Бэйли были невероятные рубцы на мышцах, и все же он прошел обследование.

Дибале сделали четыре МРТ... Мне рассказывали, что 28 января Гасперини видел его в слезах на поле: он получил свой первый удар в матче против «Милана», но на тренировке 28-го числа в какой-то момент он расплакался, потому что почувствовал очень сильный толчок в колене.

Как врач, я бы спросил себя: это не может быть психологическая боль, нужно разобраться в ситуации... И единственный способ, если инструментальные обследования ничего не выявят, - это не проводить консервативную терапию, если я не знаю, что не так, а вскрыть рану. Если бы это сделали тогда, когда это было необходимо, когда это рекомендовал внешний врач - один из врачей Фридкина - сегодня Дибала был бы доступен для матчей с «Болоньей», и он изменил бы все к лучшему.

Фергюсону пришлось ехать в Брайтон, чтобы понять, что ему нужна операция, и там у него спрашивали: «Почему ты не сделал операцию раньше?» Долбик получил травму 6 января, и врачи сказали, что это незначительная травма, но через несколько недель ему сделали операцию. Так что здесь что-то не так», - сказал Бальцани в эфире программы Te la do io Tokyo.

Ранее в Италии поделились неутешительными планами главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини на Довбика.