Боль Поттера. У Швеции возникли серьезные проблемы перед матчем с Украиной

У сборной Швеции перед матчем плей-офф квалификации ЧМ-2026 с национальной командой Украины возникли проблемы с вратарской позицией, сообщает Fotboll Direkt.

Так, в настоящее время травмированы голкиперы Виктор Йоханссон («Сток Сити») и Робин Ульсен («Мальме»), а Якоб Виделл Зеттерстрём («Дерби Каунти») перенес вирусную инфекцию.

Из-за этого главный тренер шведской сборной Грэм Поттер рассматривает вариант с вызовом в национальную команду 21-летнего вратаря «Жил Висенте» Андре Пикорнеля.

Сообщалось, что перед матчем со шведами сборная Украины получила плохие новости из Италии.