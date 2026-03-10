Боль Поттера. У Швеции возникли серьезные проблемы перед матчем с Украиной
Соперник сине-желтых страдает из-за травм
У сборной Швеции перед матчем плей-офф квалификации ЧМ-2026 с национальной командой Украины возникли проблемы с вратарской позицией, сообщает Fotboll Direkt.
Так, в настоящее время травмированы голкиперы Виктор Йоханссон («Сток Сити») и Робин Ульсен («Мальме»), а Якоб Виделл Зеттерстрём («Дерби Каунти») перенес вирусную инфекцию.
Из-за этого главный тренер шведской сборной Грэм Поттер рассматривает вариант с вызовом в национальную команду 21-летнего вратаря «Жил Висенте» Андре Пикорнеля.
Сообщалось, что перед матчем со шведами сборная Украины получила плохие новости из Италии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леонид Буряк не видит проблем в судействе
Американец выделил Джо Фрейзера