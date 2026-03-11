Нападающий Динамо был исключен из заявки киевского клуба на сезон 2025/26

Нападающий киевского «Динамо» Кирилл Токар был исключен из заявки первой команды на сезон 2025/26. Информация об этом появилась на официальном сайте Премьер-лиги.

17-летний футболист так и не получил шанса закрепиться в составе «бело-синих» и провел всего три игры за U-19. Последний раз форвард выходил на поле в октябре прошлого года.

Токарь начинал свою карьеру в «Днепре», который покинул в октябре 2022 года и переехал в Польшу, где выступал за академию клуба «Сталь» (Жешув).

С августа 2025 года присоединился к «Динамо» на правах свободного агента.

Подопечные Игоря Костюка набрали 35 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. В ближайшем официальном матче, который состоится 13 марта, «бело-синие» сыграют на домашней арене против «Оболони».