Вингер Шахтера вскоре сменит команду. Ему уже нашли новый клуб

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Ющенко вскоре перейдет в СК «Полтава», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, переход 20-летнего футболиста состоится на правах аренды до завершения нынешней кампании.

В составе юношеских команд донецкого «Шахтера» Александр Ющенко провел 33 матча, в которых отличился 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Летом 2025 года Александр Ющенко был близок к переходу в ровенский «Верес».