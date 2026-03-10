Вингер Шахтера вскоре сменит команду. Ему уже нашли новый клуб
Александр Ющенко перейдет в СК Полтава
Украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Ющенко вскоре перейдет в СК «Полтава», сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, переход 20-летнего футболиста состоится на правах аренды до завершения нынешней кампании.
В составе юношеских команд донецкого «Шахтера» Александр Ющенко провел 33 матча, в которых отличился 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
Летом 2025 года Александр Ющенко был близок к переходу в ровенский «Верес».
