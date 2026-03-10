Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 21:28 |
Вингер Шахтера вскоре сменит команду. Ему уже нашли новый клуб

Александр Ющенко перейдет в СК Полтава

ФК Шахтер. Александр Ющенко

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Александр Ющенко вскоре перейдет в СК «Полтава», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, переход 20-летнего футболиста состоится на правах аренды до завершения нынешней кампании.

В составе юношеских команд донецкого «Шахтера» Александр Ющенко провел 33 матча, в которых отличился 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Летом 2025 года Александр Ющенко был близок к переходу в ровенский «Верес».

Александр Ющенко МФК Шахтер Донецк Полтава трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
