Лига чемпионов10 марта 2026, 20:00 | Обновлено 10 марта 2026, 20:46
ВИДЕО. Галатасарай неожиданно забил в дебюте игры с Ливерпулем
С ассиста Виктора Осимхена отличился Марио Лемина
10 марта 2026 года состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между турецким «Галатасараем» и английским «Ливерпулем». Игра проходит на стадионе Ремс Парк в Стамбуле.
На 7-й минуте встречи хозяева поля неожиданно вышли вперед.
С передачи звездного форварда Виктора Осимхена отличился опытный полузащитник Марио Лемина.
