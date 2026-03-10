ВИДЕО. Галатасарай неожиданно забил в дебюте игры с Ливерпулем

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 марта 2026, 20:00 | Обновлено 10 марта 2026, 20:46
С ассиста Виктора Осимхена отличился Марио Лемина

Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта 2026 года состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между турецким «Галатасараем» и английским «Ливерпулем». Игра проходит на стадионе Ремс Парк в Стамбуле.

На 7-й минуте встречи хозяева поля неожиданно вышли вперед.

С передачи звездного форварда Виктора Осимхена отличился опытный полузащитник Марио Лемина.

Ливерпуль Галатасарай Лига чемпионов Марио Лемина Виктор Осимхен
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
