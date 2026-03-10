Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб Первой лиги отказался подписывать известного футболиста
Украина. Первая лига
10 марта 2026, 19:49 |
Клуб Первой лиги отказался подписывать известного футболиста

Василия Кравца в «Феникс-Мариуполе» не будет

ФК Металлист 1925. Василий Кравец

Как стало известно Sport.ua, 10 марта футболисты перволигового «Феникса-Мариуполя» провели контрольный поединок с запорожским «Металлургом» и победили – 1:0.

После дня отдыха подопечные Максима Фещука начнут непосредственную подготовку к четвертьфиналу Кубка Украины – с «Черниговом», который состоится 17 марта.

По имеющейся информации, «Феникс-Мариуполь» активно интересовался воспитанником львовского футбола Василием Кравцом из «Металлиста 1925», однако этот трансфер сорвался из-за травмы защитника.

Что касается «зимнего» новичка «Феникса-Мариуполя» Ростислава Русина, который травмировался сразу после подписания контракта, то его возвращение в строй ожидается в начале апреля.

Ранее четвертьфиналист Кубка Украины подписал воспитанника «Динамо».

По теме:
Против Руха Эпицентра не смогут помочь несколько травмированных футболистов
У Руха возникли проблемы с защитниками
Барселона раскрыла планы: новый контракт Левандовски и форвард Атлетико
Василий Кравец Феникс-Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы свободный агент инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Saar
А відомий цей футболіст чим і кому?  
