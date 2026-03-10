Салах – новый рекордсмен Ливерпуля по количеству сыгранных матчей в ЛЧ
Египетский нападающий сыграет свой 81-й поединок в турнире в составе «красных»
Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Галатасарая станет новым рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в турнире.
Египтянин появится на поле с первых минут игры.
Таким образом, это станет для Салаха 81-м появлением в Лиге чемпионов в составе Ливерпуля, что превзойдет достижение Джейми Каррагера, в свое время сыгравшего 80 матчей в турнире.
Также стоит отметить, что для Вирджила ван Дейка поединок против Галатасарая станет 61-м за «красных» в ЛЧ. Нидерландский защитник, таким образом, выйдет на единоличное 5 место в истории клуба, оставив позади Трента Александер-Арнольда (60).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов за Ливерпуль (с учетом стартового состава матча против Галатасарая)
- 81 – Мохамед Салах (Египет)
- 80 – Джейми Каррагер (Англия)
- 73 – Стивен Джеррард (Англия)
- 64 – Энди Робертсон (Шотландия)
- 61 – Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
- 60 – Трент Александер-Арнольд (Англия)
- 58 – Йон Арне Ризе (Норвегия)
- 57 – Алиссон (Бразилия)
- 57 – Роберто Фирмино (Бразилия)
- 55 – Садио Мане (Сенегал)
