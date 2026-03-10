Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Салах – новый рекордсмен Ливерпуля по количеству сыгранных матчей в ЛЧ
Лига чемпионов
10 марта 2026, 19:02 |
Египетский нападающий сыграет свой 81-й поединок в турнире в составе «красных»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Галатасарая станет новым рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в турнире.

Египтянин появится на поле с первых минут игры.

Таким образом, это станет для Салаха 81-м появлением в Лиге чемпионов в составе Ливерпуля, что превзойдет достижение Джейми Каррагера, в свое время сыгравшего 80 матчей в турнире.

Также стоит отметить, что для Вирджила ван Дейка поединок против Галатасарая станет 61-м за «красных» в ЛЧ. Нидерландский защитник, таким образом, выйдет на единоличное 5 место в истории клуба, оставив позади Трента Александер-Арнольда (60).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов за Ливерпуль (с учетом стартового состава матча против Галатасарая)

  • 81 – Мохамед Салах (Египет)
  • 80 – Джейми Каррагер (Англия)
  • 73 – Стивен Джеррард (Англия)
  • 64 – Энди Робертсон (Шотландия)
  • 61 – Вирджил ван Дейк (Нидерланды)
  • 60 – Трент Александер-Арнольд (Англия)
  • 58 – Йон Арне Ризе (Норвегия)
  • 57 – Алиссон (Бразилия)
  • 57 – Роберто Фирмино (Бразилия)
  • 55 – Садио Мане (Сенегал)
статистика Лига чемпионов Ливерпуль Галатасарай Мохамед Салах Джейми Каррагер Вирджил ван Дейк
