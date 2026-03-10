Салах – новый рекордсмен Ливерпуля по количеству сыгранных матчей в ЛЧ

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Галатасарая станет новым рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей в турнире.

Египтянин появится на поле с первых минут игры.

Таким образом, это станет для Салаха 81-м появлением в Лиге чемпионов в составе Ливерпуля, что превзойдет достижение Джейми Каррагера, в свое время сыгравшего 80 матчей в турнире.

Также стоит отметить, что для Вирджила ван Дейка поединок против Галатасарая станет 61-м за «красных» в ЛЧ. Нидерландский защитник, таким образом, выйдет на единоличное 5 место в истории клуба, оставив позади Трента Александер-Арнольда (60).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов за Ливерпуль (с учетом стартового состава матча против Галатасарая)