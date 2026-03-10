Галатасарай – Ливерпуль. Стали известны стартовые составы
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени
10 марта в 19:45 по Киеву начнется ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между «Галатасараем» и «Ливерпулем».
Встреча состоится на стадионе Рэмс Парк в Стамбул.
Ответная игра пройдет 18 марта в 22:00 по киевскому времени.
Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.
Стартовые составы на матч Галатасарай – Ливерпуль:
Starting XI v Liverpool 🟡🔴#GSLIV #UCL pic.twitter.com/bEskwdD2kU— Galatasaray EN (@Galatasaray) March 10, 2026
Our side to take on Galatasaray 📋 #UCL— Liverpool FC (@LFC) March 10, 2026
