Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
10 марта 2026, 18:49
Галатасарай – Ливерпуль. Стали известны стартовые составы

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени

Галатасарай – Ливерпуль. Стали известны стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта в 19:45 по Киеву начнется ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между «Галатасараем» и «Ливерпулем».

Встреча состоится на стадионе Рэмс Парк в Стамбул.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стартовые составы на матч Галатасарай – Ливерпуль:

Салах – новый рекордсмен Ливерпуля по количеству сыгранных матчей в ЛЧ
Лига чемпионов. Матчи 1/8 финала, 10 марта. Смотреть онлайн LIVE
АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»
Ливерпуль Галатасарай Лига чемпионов стартовые составы
Дмитрий Вус
