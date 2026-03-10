Никита БЕЗУГЛЫЙ: «В сложных играх стандарты могут очень помочь»

«Буковина» в контрольном матче со счетом 4:1 обыграла «Пробой». Впечатлениями о матче поделился автор первого гола «Буковины» в этом поединке Никита Безуглый.

– Никита, общаемся с тобой сразу после финального свистка в контрольном матче с «Пробоем». Именно твой забитый мяч положил начало этой уверенной победе в спарринге. Что вообще можешь сказать об этой встрече?

– Этот спарринг был прежде всего важен для тех игроков, которые не играли в кубковом матче в Черкассах против ЛНЗ. Сегодня они получили возможность поддержать свое физическое состояние и набрать игровой тонус. Это и была главная цель этого матча – предоставить больше игрового времени тем футболистам, которые меньше сыграли в кубковом поединке.

– Тебе удалось отличиться после идеальной подачи Яна Морговского с углового. На вчерашней теории тренеры акцентировали внимание на качестве выполнения стандартов. Доволен, что наработки принесли результат?

– Конечно, доволен. Думаю, вся команда испытывает удовольствие, когда удается реализовать то, над чем мы работаем на тренировках. Главное теперь – перенести это на официальные матчи. В сложных играх стандарты могут очень помочь, поэтому нужно выжимать максимум из следующих моментов.

– А что в предыдущих матчах, по твоему мнению, помешало лучше распоряжаться стандартными положениями?

– Забить после стандарта не так просто. Все решается буквально за доли секунды, и нужно, чтобы идеально совпал тайминг. Решающую роль играют хорошая подача, правильное движение в штрафной площадке, умение оторваться от защитника. Сегодня все это сложилось в один пазл. Надеюсь, так будет и дальше.

– Подготовка к возобновлению чемпионата выходит на финишную прямую. Как чувствуешь себя физически и в плане игрового тонуса?

– Чувствую себя нормально. Мы продолжаем работать и набирать кондиции, чтобы подойти к старту сезона в чемпионате максимально готовыми.

– Через несколько дней спарринг против представителя УПЛ – львовских «Карпат». Это уже другой уровень ответственности?

– Конечно, другой. Тем более что это будет заключительный спарринг перед стартом чемпионата. Через неделю после этого матча у нас уже официальная игра против «Виктории» на выезде. Поэтому это будет очень ответственный спарринг, в котором мы сможем проверить готовность после сборов. Кубковая игра – это немного другой формат, а чемпионат – это дистанция, где важно стабильно показывать свой уровень.

– Сегодня рядом с тобой на правом фланге обороны играл футболист «Буковины-2» Евгений Писаренко. Как оценишь его игру?

– Мне понравилось, как он сыграл. Евгений действовал очень уверенно, без лишнего мандража, четко выполнял все наставления. Могу его только похвалить за матч.