Барселона раскрыла планы: новый контракт Левандовски и форвард Атлетико
Лапорта готов сохранить Левандовски и подписать Альвареса
Жоан Лапорта, который готовится к выборам президента Барселоны в середине марта, рассказал, что форварду Роберту Левандовски предложили новый контракт.
Однако каталонцы не против подписать нападающего Хулиана Альвареса.
«Левандовски многое дал Барселоне. В качестве жеста благодарности мы предлагаем ему контракт еще на год. В сложное время Роберт нам сильно помог. Я хочу, чтобы он остался еще на сезон, но не знаю, что решит сам игрок. Если он хочет остаться, то мы открыты».
«Хулиан Альварес? Считается, что он хорошо подойдет системе Барселоны. Но нужно узнать, хочет ли он перейти к нам. Какие условия трансфера и личного контракта? Это важно. Сперва мне нужно выиграть выборы президента».
«Не вижу ничего невозможного в таком трансфере», – сказал Лапорта.
