Цифры и факты. Важнейшие события 19-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 19-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер», 3-й раз подряд взяв верх над «Александрией» (мячи 6-0), празднует 4-ю викторию кряду (мячи 10-0).

Подопечные Арды Турана продлевают общую беспроигрышную серию до 11 матчей (+8=3), а гостевую - до 16 (+10=6).

Общая сухая серия горняков достигает 500 минут, а домашняя - 455.

487 минут кряду играет на «ноль» Дмитрий Ризнык.

«Александрия» не знает побед и пропускает 11 игр подряд (=4-7).

Черно-желто-зеленые не забивают оранжево-черным 303 минуты кряду.

ЛНЗ вносит сразу шесть поправок в таблицу личных рекордов. «Сиреневые» продлевают победную и беспроигрышную серию на чужих полях до 6 игр (мячи 13-1), гостевую безничейную - до 8 (+7-1), голевую общую и гостевую - до 8, сухую гостевую - до 455 минут.

Еще одно клубное достижение подопечные Виталия Пономарева повторяют, обходясь без мировых 12 матчей подряд (+10-2).

«Верес» терпит 40-е поражение в родных стенах.

Мяч, забитый Абдулом Авуду, оказывается 150-м, пропущенным ровенчанами на своем поле.

«Динамо» с 3-й попытки впервые выигрывает в гостях у «Полесья».

Бело-синие, одержавшие 5-ю победу подряд (мячи 12-2), празднуют 10-ю викторию в сезоне-2025/26.

Общая безничейная серия киевлян достигает 10 матчей (+6-4), а гостевая голевая - 11.

«Динамо» повторяет личный антирекорд 34-летней (!) давности, пропуская на чужих полях 9 игр кряду.

На 333-й минуте завершается сухая серия бело-синих, а на 323-й - голкипера киевлян Руслана Нещерета.

100-й матч в украинской карьере проводит Эдуардо Герреро (ЧУ - 70, КУ - 7, ЕК - 23).

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Матвей Пономаренко становится автором 3-го дубля динамовцев в поединках с «Полесьем». При этом его первый гол в ворота житомирян оказывается 1000-м для «Динамо» на чужих полях в чемпионатах Украины.

10-й мяч в карьере забивает Матвей Пономаренко (ЧУ - 9, ЕК - 1).

Алексей Гуцуляк, 4-й раз поразивший ворота «Динамо» (по 2 гола - за «Днепр-1» и «Полесье»), забивает 15-й мяч в УПЛ за желто-зеленых.

«Кривбасс» 3-й раз подряд делит очки с хозяевами.

«Оболонь» прерывает 4-матчевую проигрышную серию в поединках с криворожцами.

«Пивовары» обходятся без голов во всех трех встречах с бело-красно-черными на своем поле.

«Металлист 1925» с 4-й попытки впервые выигрывает в гостях у «Руха».

Харьковчане одерживают 10-ю победу в 50-м матче в гостях.

Младен Бартулович празднует 20-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины.

Желто-синие обновляют два личных рекорда, продлив беспроигрышную гостевую серию до 9 матчей (+5=4), а общую сухую - до 326 минут.

Артем Шабанов становится автором 10-го гола «металлистов» в баталиях с «руховцами».

«Рух» терпит 3-е поражение подряд (мячи 0-5).

Подопечные Ивана Федыка проводят 10-й безголевой матч в этом сезоне.

Рекордные безничейные серии желто-черных достигают 9 игр, как в общем (+4-5), так и на своем поле (+3-6).

«Рух» обходится без забитых мячей 289 минут кряду.

«Заря» становится автором 25-й крупной победы сезона-2025/26.

Луганчане 30-й раз наносят разгром гостям.

Виктор Скрипник празднует 70-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины, в том числе 50-ю во главе черно-бело-красных.

Неманя Анджушич оформляет 6-й хет-трик «Зари» в элитном дивизионе. При этом первый его гол в ворота полтавчан оказывается 850-м для луганчан в УПЛ.

Неманя Анджушич становится автором 40-го «трюка со шляпой» в исполнении легионеров из дальнего зарубежья, в том числе 1-го - боснийского.

40-й мяч в чемпионатах Украины в рядах «Зари» забивает рекордсмен клуба Филипп Будковский.

«Полтава» терпит 5-е поражение с крупным счетом в элитном дивизионе.

Подопечные Павла Матвийченко зарабатывают 5-ю «баранку» кряду (мячи 3-13).

Малиново-золотые пропускают в общем 17 игр подряд, а в гостях - во всех 10.

«Карпаты», добывшие первое очко под руководством Франсиско Фернандеса, прерывают свою «рекордную» 4-матчевую проигрышную серию.

«Львы» повторяют личный антирекорд, обходясь без побед 7 игр подряд (=2-5).

«Эпицентр» завершает свою самую продолжительную в истории УПЛ стартовую безвыигрышную домашнюю серию, которая составила 8 матчей (=1-7). Прежний «рекорд», установленный «Одессой» еще в первом чемпионате Украины, подопечные Сергея Нагорняка перекрывают на одну игру.

Хон Себерио на 310-й минуте прерывает безголевую серию каменчан.

5-й раз поражает ворота «Колоса» Кирилл Ковалец, 3-й - Владислав Супряга.

Нил Коч становится «обладателем» первой красной карточки «Эпицентра» в элитном дивизионе.

150-й матч в чемпионатах Украины проводят Игорь Кирюханцев («Эпицентр») и Александр Назаренко («Полесье»), 50-й - Денис Ндукве («Верес»), 1-й - Абдул Авуду, Адама Якубу (оба - ЛНЗ), Салье Ба, Домагой Елавич (оба - «Заря»), Илья Караващенко («Кудровка»), Кирилл Рыбак («Рух») и Ассан Сек («Кривбасс»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Валерий Лучкевич («Эпицентр»), в 4-м - Валерий Дубко («Металлист 1925»), в 3-м - Олег Федор («Полесье»), во 2-м - Александр Жовтенко («Оболонь») и Дмитрий Черныш («Александрия»).

20-й мяч в УПЛ забивает Владислав Супряга, 5-й - Неманя Анджушич (второй гол в ворота «Полтавы»), Роман Дидык, Евгений Павлюк и Артем Шабанов, 1-й - Абдул Авуду (в 1-й игре).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Артем Шабанов («Металлист 1925»), в 3-й - Олег Горин (ЛНЗ) и Кирилл Ковалец («Эпицентр»), во 2-й - Роман Дидык (ЛНЗ).

4-й дубль в чемпионатах Украины делает Владислав Супряга, 2-й - Матвей Пономаренко.

Пятый матч подряд поражает ворота соперников Матвей Пономаренко.

3-й пенальти из 6 реализовывает Алексей Гуцуляк.

15-й сухой матч проводит Александр Кемкин, 10-й - Никита Турбаевский.

3-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Тарас Мороз, 1-ю - Нил Коч (в 17-й игре).

10-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Канева Евгений Цыбулько.

40-й раз удаляет игрока с поля херсонский рефери Игорь Пасхал.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ