Лига Европы
10 марта 2026, 16:06 | Обновлено 10 марта 2026, 16:10
ФЛИК: «Должны придерживаться своей философии, показывая ее всему миру»

Тренер «Барселоны» дал комментарий перед игрой с «Ньюкаслом»

ФЛИК: «Должны придерживаться своей философии, показывая ее всему миру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал несколько комментариев перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»:

«Ньюкасл играет здорово – прессингует один в один и очень быстро атакует. Нам нужно защищаться с полной самоотдачей и смелостью. Здесь считаются оба матча, и мы наглядно увидели это в кубковом противостоянии с «Атлетико». Мы детально разобрали тот первый матч (прим. – поражение в Мадриде со счетом 0:4), где не смогли сыграть в обороне так, как хотели. С тех пор много работали над защитой, потому что в Лиге чемпионов это основополагающий элемент.

Английская Премьер-лига – лучшая лига в мире, там невероятный уровень. Но мы не уступаем англичанам в классе и должны придерживаться своей философии, показывая ее всему миру.

Поединок между «Ньюкаслом» и «Барселоной» состоится 10 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Жоан Лапорта сделал выбор между Фликом и Гвардиолой.

Источник: УЕФА


