Денис ГАЛЕНКОВ: «Возможно, нам еще рано быть в УПЛ»

В матче 19-го тура УПЛ СК «Полтава» со счетом 4:0 проиграл луганской «Заре». Полузащитник полтавского клуба Денис Галенков прокомментировал поражение своей команды.

– Полтава обычно отличается своим характером, но в матче против Зари было мало этого. Команда уступила с крупным счётом. В чем причина этого?

– Наверное, в УПЛ на одном характере не уедешь. Если у команды не хватает мастерства, умения, стратегии на игру, структуры, конечно, будет тяжело. Нам с соперниками сложно конкурировать. Вы правильно сказали: если с первых минут не хватает еще и самоотдачи, результат на табло сразу. Мы начали активно, но первый гол просто… Невероятный удар в девятку – и команда снова не знает, что делать дальше.

– Первый гол Анджушича сбил с толку Полтаву?

– Да. Но 1:0 был не катастрофическим результатом. Мы должны были продолжать играть, но вместо того, чтобы сделать выводы и как-то проснуться, мы пропустили второй раз. Нет слов. Игра против Зари была плохой в нашем исполнении.

– Что требовал тренерский штаб перед матчем?

Руководство тренера было таким, чтобы мы успокоились, чтобы на нас не давил результат, чтобы избавились от психологических комплексов и играли в футбол. Первые минуты мы старались играть в пас, выходить через короткие передачи. Но иногда грешили тем, что отдавали голкиперу не слишком удобные передачи. Где-то и он, может быть, не справился с волнением и неуверенно выбивал. Но нужно было наигрывать меньше голкипера, а играть вперед. Проникающих передач вперед, острых атак и выбеганий было мало с нашей стороны. И, конечно, это заслуга Зари, игроки которой правильно перемещались, ловили нас на простых потерях мяча. Почти каждая атака у них доходила до логического конца.

– Удаляется зона переходных матчей от Полтавы. Насколько это ментально влияет на команду?

– Это очень сильно влияет. Между нами и Эпицентром уже восемь зачетных пунктов. К тому же, имеем такую ​​неудачную серию, где последняя победа была еще осенью с Динамо. Это изрядно давит на нас. Надо понимать, какие задачи были у нас в этой высшей лиге и с чем мы заходили сюда. Если говорить о других командах, то у них немного больше всего, чем есть у нас. Но наш клуб постепенно развивается. Возможно, нам еще рано быть в УПЛ.