Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 марта
Другие новости
10 марта 2026, 14:11 |
21
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

10 марта 2026, 14:11 |
21
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Во вторник, 10 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Галатасарай – Ливерпуль

Ggbet 4.66 – 4.25 – 1.77

22:00 Аталанта – Бавария

Ggbet 4.70 – 4.85 – 1.68

22:00 Атлетико – Тоттенхэм

Ggbet 1.79 – 3.90 – 4.97

22:00 Ньюкасл – Барселона

Ggbet 2.75 – 3.94 – 2.52

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 10 марта 2026, 11:46 0
Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 марта в 22:00 по Киеву

Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Другие виды | 10 марта 2026, 08:58 7
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка

Спортсменка поддержала Владислава

Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2026, 07:59
Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс
Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Футбол | 09.03.2026, 15:36
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10.03.2026, 08:17
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
08.03.2026, 10:25 5
Другие виды
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 50
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 12
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 15
Футбол
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем