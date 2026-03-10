КЛАЙВЕР: «Руху было сложно конструировать атаки»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 13:53 | Обновлено 10 марта 2026, 13:55
Вингер «Руха» прокомментировал результат матча с «Металлистом 1925»

ФК Рух. Клайвер

В матче 19-го тура УПЛ «Рух» на своем поле со счетом 0:3 проиграл «Металлисту 1925». Во втором тайме на поле вышел вингер «Руха» Клайвер, пропустивший несколько месяцев из-за травмы. Футболист поделился впечатлениями о матче.

«Я рад вернуться в игру после травмы, ведь очень долго ждал этого момента. Самый тяжелый этап восстановления уже позади, поэтому сейчас нужно как можно быстрее набрать оптимальные кондиции. Чувствую себя хорошо, впереди еще много работы.

Важно реализовывать свои моменты и не дать сопернику забивать голы. К сожалению, сегодня нам не удалось хорошо обороняться, потому команда пропустила трижды. «Руху» было сложно конструировать атаки, игра давалась тяжело и мы не смогли качественно контролировать мяч. У нас не было много моментов, а созданные не удалось конвертировать в голы.

В конце первой части сезона команда играла в хороший футбол и получала положительный результат. Сейчас наши результаты ухудшились, поэтому я думаю, что мы должны поговорить и определить, что идет не так. Нам точно нужно улучшить свою игру и действовать более слаженно на поле», – сказал Клайвер.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Металлист 1925 Рух - Металлист 1925 Клайвер Габриэл
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
