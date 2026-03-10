Новости для Довбика: легенда Ромы вернется в клуб

Легенда «Ромы» Франческо Тотти возвращается к работе в римском клубе. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, экс-игрок «волков» присоединится к руководству клуба. Соглашение между сторонами полностью еще не согласовано, но есть уверенность, что скоро оно будет готово.

В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

«Рома» занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата Италии с 51 очком.

Ранее Малиновский узнал оценку за сенсационный матч «Дженоа» – «Рома».