Италия10 марта 2026, 13:25 | Обновлено 10 марта 2026, 13:27
649
0
Новости для Довбика: легенда Ромы вернется в клуб
Франческо Тотти будет включен в руководство римского клуба
10 марта 2026, 13:25 | Обновлено 10 марта 2026, 13:27
649
0
Легенда «Ромы» Франческо Тотти возвращается к работе в римском клубе. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, экс-игрок «волков» присоединится к руководству клуба. Соглашение между сторонами полностью еще не согласовано, но есть уверенность, что скоро оно будет готово.
В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
«Рома» занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата Италии с 51 очком.
Ранее Малиновский узнал оценку за сенсационный матч «Дженоа» – «Рома».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 10 марта 2026, 08:58 7
Спортсменка поддержала Владислава
Футбол | 10 марта 2026, 10:25 1
Поединок состоится 10 марта и начнется в 19:45 по Киеву
Футбол | 09.03.2026, 15:36
Футбол | 09.03.2026, 21:34
Теннис | 10.03.2026, 07:59
Комментарии 0
Популярные новости
09.03.2026, 15:39 1
09.03.2026, 22:23
09.03.2026, 05:02
08.03.2026, 22:09 12
09.03.2026, 06:23 7
09.03.2026, 09:23 50
10.03.2026, 02:10 13
08.03.2026, 08:46 15