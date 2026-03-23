Стало известно, возглавит ли Маркевич снова львовские Карпаты

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил ситуацию в «Карпатах» и прокомментировал возможное возвращение Мирона Маркевича.

«Возглавит ли Мирон Богданович «Карпаты»? А захочет ли он этого? Вспомните, как его увольняли. Это совсем некрасиво. Лупашко месяц или два разгуливал по базе «Карпат», причем при живом-здоровом тренере, так себе…

Главная проблема «Карпат», на мой взгляд, даже не в тренере или игроках, а в менеджменте. Например, спортивный директор у них [Андрей Русол] — человек, который явно не на своем месте. Матковский все для клуба делает, но не его дело искать игроков и тренеров. Его дело — финансировать клуб, зарабатывать деньги», – сказал Федорчук.